Путин назвал виновных в напряженной ситуации на продовольственном рынке мира

Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР

Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ), победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР, президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» поддержал его назначение.

«Мы с «Лидерами России» готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В «Лидерах» принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился», – приводятся слова Кусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Путин поддержал назначение Ивана и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни на Донбассе.

«Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать», – подчеркнул Путин.

С 2019 года Кусов работает проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это молодой вуз, который был создан четыре года назад, чтобы обеспечить кадрами стратегию Севастополя. Сейчас в университете обучается почти 1000 студентов, которые с первого курса вместе с учеными развивают город, выполняют проекты в сфере пространственного развития, архитектуры, туризма и даже виноделия. Иван Кусов сообщил о том, что в СевГУ также ведутся работы по созданию новой технологической долины.

Кусов также рассказал главе государства о том, как сегодня растет и развивается Севастополь. «В 2014 году мы с женой и, на тот момент еще пока с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. Теперь это наш дом, и не могу не отметить, что за прошедшие 8 лет, которые мы там живем, произошли колоссальные изменения, обновлена инфраструктура, появились сотни новых социальных объектов, парки, туда переезжают люди со всей страны, город, конечно, развивается. Я очень рад, что удалось застать этот исторический период в Севастополе», – отметил Кусов.

Он подчеркнул, что, находясь в непосредственной близости от Донбасса, Севастополь остро переживает все, что там происходит и первыми идет на помощь.

Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя. Затем назначен проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города СевГУ.

Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» Алена Беликова станет заместителем Министра развития инфраструктуры Калининградской области

Беликова на протяжении пяти лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.

Беликова сообщила Путину, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от Губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя Министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».

Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.

Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году – победительницей (трек «Государственное управление»).