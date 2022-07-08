«Грань» и «Китолов» стали основными снарядами России на Украине

Вооруженные силы России, помимо хорошо зарекомендовавших себя 152-мм корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», также применяют в спецоперации на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил источник в силовых структурах.

«Краснополь», «Грань» и «Китолов» – это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, наведение на цель управляемых снарядов производится с помощью лазерного целеуказателя-дальномера. «Головка наведения с оптическим лазерным целеуказателем устанавливается на беспилотник. В частности, используются беспилотники типа «Орлан». Беспилотник подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд», – отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что чаще всего российские войска применяют управляемые снаряды «Грань» и «Китолов» по точечным целям: отдельным дотам/дзотам, огневым точкам, технике или огневым средствам Вооруженных сил Украины, по слабым местам в укреплениях.

О боевом применении «Грани» и «Китолова» в ходе спецоперации на Украине официально не сообщалось.

Напомним, Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С». Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В Ростехе рассказали, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.