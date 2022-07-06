В МИД предупредили о неизбежном ответе России в случае угроз от Швеции и Финляндии

Любые угрожающие меры, принимаемые в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО, будут встречать неизбежный ответ Москвы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия. Любые меры, принимаемые в этих государствах для создания угроз нашей стране, неизбежно встретят ответную реакцию с российской стороны», – передает ТАСС его слова.

Зайцев добавил, что присоединение Швеции и Финляндии станет еще одним шагом к эскалации политической и военной напряженности в Европе и усугубит ситуацию с безопасностью на Балтике и в Арктике.

«Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку на Балтике и в Арктике», – отметил он.

По словам Зайцева, Швеция и Финляндия после вступления в НАТО попадут под большее влияние США и станут объектами военного планирования альянса.

«Они будут вынуждены безоговорочно подчиняться указаниям из натовского Брюсселя, а если быть точнее – из Вашингтона», – подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии – вселенский позор. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

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