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На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании
Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.
В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.
Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.
Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.
Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.
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Литовская оппозиция привезла в Москву предложение о безвизовом режиме
Делегация литовской оппозиции обратилась к властям России с предложением ввести безвизовый режим, для начала – между Литвой и Калининградской областью, сообщила на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» Эрика Швенченене.
«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», – передает РИА «Новости» ее слова.
Литовский политик отметила, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.
«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится по сути маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», – добавила Швенченене.
Она также рассказала, что неоднократно бывала в Белоруссии, где встречалась с президентом Александром Лукашенко, и ей удалось убедить его ввести безвизовый режим с Литвой.
«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили президента Белоруссии о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно», – сказала политик.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что западные СМИ чаще пишут о главе МИД Сергее Лаврове.
«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их – тем более», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель на испанском радио Cadena Ser пожаловался, что западные СМИ иногда не передают сделанные им самим заявления, однако пишут о словах главы МИД России Сергея Лаврова.
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Латвия продолжила закупать российский газ
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Глава бельгийского МИД оказалась в центре скандала из-за визита в Крым
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Назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за своей прошлогодней поездки в Крым через территорию России, что может осложнить ее визит в Киев, сообщает La Libre.
Скандал с Лабиб может перейти в дипломатическое измерение. Причиной стал прошлогодний театральный репортаж будущей главы МИД, а тогда еще журналистки из Крыма, передает Sputnik.
Сообщается, что в июле 2021 года Хаджа Лабиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания Газпром. Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание, передает RT.
Как передает газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своем включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчеркивает бельгийское СМИ.
Как напоминает La Libre, на сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не дает согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечет за собой запрет въезда на Украину в течение трех лет.
«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», – напомнил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведет дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».
Хотя Николенко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьезно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.
Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Оператор «Сахалина–2» сообщил о переходе на оплату СПГ через российский банк
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Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин–2», уведомила клиентов о том, что осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа следует через российский банк, сообщают информационные агентства.
Sakhalin Energy сообщила клиентам о необходимости изменений нынешних соглашений, включая переход на обслуживание в российском банке. При этом условия контрактов, касающиеся, в частности, валюты расчетов, объемов поставок, цен и пунктов назначения доставки, сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По мнению Bloomberg, переход может обернуться задержкой «жизненно важных» поставок, учитывая нехватку топлива и рост цен. Источники отмечают, что санкции также могут осложнить процесс, поскольку покупатели СПГ хотят убедиться в том, что смена банка не нарушает действующие ограничения.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении
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«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.
«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.
В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.
Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.
Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.
В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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