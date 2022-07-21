Польская молодежь потребовала снять флаги Украины с транспорта

Представители польской молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав, сообщает издание Wirtualna Polska.

Акцию провели во вторник представители молодежи партии «Конфедерация польской короны». «Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – передает РИА «Новости» заявления активистов перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве.

Более того, участники акции предложили подать петицию, согласно которой на общественном транспорте должны появиться польские флаги. «Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», – приводит издание требования активистов.

Впоследствии к протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который подчеркнул, что именно он, после консультаций с мэром города, принял решение о размещении украинских флагов.

Так, Балавейдер заявил, что есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину», добавив, что украинский флаг также висит у него в кабинете.

Ранее польские СМИ писали, что желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову».

Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.

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