Россия решила оспорить в арбитраже разрыв Финляндией контракта по АЭС «Ханхикиви-1»

Делом о разрыве Финляндией контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил торгпред России в Хельсинки Антон Логинов.

«Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima разорвала соглашение с Росатомом. Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать – там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы», – сказал торгпред в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 млрд евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме.

«И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что Росатом пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно», – подчеркнул он.

Логинов также сообщил, что дочерняя компания российской «Интер РАО» RAO Nordic ведет переговоры с финским банком по разморозке счета. «Финляндия регулярно закупала электроэнергию в России, здесь есть дочерняя компания ПАО «Интер РАО», RAO Nordic. Но вот сейчас Финляндия переиграла все правила... отказались от закупки электроэнергии. RAO Nordic... была вынуждена приостановить импорт электроэнергии с 14 числа. Компания ведет переговоры с финским банком по разморозке счета», – сказал торгпред.

Он добавил, что компания так и не получила средства за проданный объем электричества на бирже Nord Pool за 6 мая 2022 года. «Торгпредство оказывает консультативную поддержку компании, но на фоне санкционного давления решение данного вопроса не предвидится в ближайшей перспективе», – отметил он.

Логинов добавил, что Россия поставляла порядка 10% объема финского рынка электроэнергии, и сейчас ее стоимость в стране растет, что вызывает опасения со стороны местных органов власти и населения.

«С учетом того, что инфраструктура у нас вся готова, и если изменится ситуация с проведением платежей, то, я думаю, мы сможем и дальше продолжать поставлять электроэнергию финским партнерам», – подчеркнул он.

Ранее Росатом сообщил, что выставит Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой был расторгнут финской стороной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее взялся за этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.