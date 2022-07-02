Финдиректор Siemens Healthineers резко ответил на вопрос об уходе из России

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе из России.

Корреспондент издания Welt спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, несмотря на то, что материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране. Он уточнил, что работа компании не нарушает санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», – заявил он.

По словам Шмитц, сейчас компания продолжает выполнять обязательства по договору и не ищет новых клиентов. Журналист потребовал ответа на вопрос, почему компания полностью не ушла из России. Тогда финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.

«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» – добавил Шмитц.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.