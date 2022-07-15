Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS

Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины

Без агентуры внутри структур противника невозможно получить секретные данные о том, что в таком-то здании в определенное время назначено совещание военной верхушки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. О том, что в результате ракетного удара по Виннице уничтожена группа командиров ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.

«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», – считает президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров.

Похожие удары наносились при проведении всех военных кампаний последнего времени, напомнил эксперт. «Это свойственно не только России, но и другим странам. Такие ракетные удары наносились в Афганистане, во время двух чеченских кампаний, когда мишенью становились сборища террористов. Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей «Исламского государства*» точным ударом ракеты», – отметил собеседник.

В пятницу представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности нанесенного накануне удара крылатыми ракетами «Калибр» по украинскому городу Виннице. Целью было здание гарнизонного Дома офицеров. По его словам, в результате уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов, проводившие совещание. Совещание касалось вопросов передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиапарка.

В четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в Доме офицеров находился «временный пункт размещения нациков».

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы, прослушивание эфира противника.

«Мы живем в очень прозрачном мире. Большое количество людей общаются по открытой связи, обсуждая какие-то темы. Сегодня в распоряжении любой спецслужбы есть огромный арсенал средств – в первую очередь технического свойства. Даже пусть военные иногда говорят завуалированно, если есть определенные наводки на эту тему, это позволяет понять, что и где планируется», – пояснил генерал.

«За счет анализа многочисленных разговоров, а также благодаря сведениям из других источников можно достаточно точно определить время и место, характер мероприятия, а иногда даже пофамильно состав его участников», – добавил Михайлов.

Как правило, серьезное совещание всегда проводится в каком-то официальном здании, редко их собирают в палатке где-то на полигоне, напоминает генерал. «Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров», – сказал Михайлов.

Кстати, таким же образом потом оценивается и эффективность удара, когда после каждого удара звучит заявление о том, что столько живой силы противника уничтожено, напоминает эксперт. «Понятно, что из космоса мы не сможем посмотреть, сколько человек уничтожено внутри здания. Но сразу после удара начинаются радиопереговоры, офицеры, солдаты обмениваются какими-то сведениями. Вот такой радиоперехват позволяет понять общую картину произошедшего», – подытожил генерал.

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