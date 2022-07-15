Эксперт указал на последствия воровства российских активов Западом

Риски конфискации зарубежных активов России существуют, но эти вопросы будут решаться в Лондоне и Вашингтоне, а не в Киеве и Риге, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. На этой неделе Украина и Латвия начали подготовку соглашения о конфискации российской собственности.

«Россия сопротивляется тому, чтобы ее грабила Украина. Это сопротивление оказалось более сильным, чем предполагали наши оппоненты. На Западе пытаются понять, будут ли подорваны остатки доверия, если они украдут российские активы. Если они все-таки рискнут утащить российские активы, то после этого любая страна, будь то африканская или латиноамериканская, будет понимать, что если она сделает что-то не так, ее просто ограбят» – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Накануне министр юстиции Латвии Янис Борданс провел на полях юридического форума в Риге встречу с украинским коллегой Денисом Малюськой. По итогам переговоров было объявлено о том, что Украина и Латвия начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом.

Борданс также назвал Латвию первой страной в мире, которая поддержала предложение Киева о передаче украинцам замороженных активов России. По сообщению латвийского портала bb. lv., Борданс выразил сожаление в связи с тем, что нынешнее международное право не считает военные действия поводом для экспроприации имущества напавшей стороны: «Для преодоления этого необходимо несколько шагов, и министерство разработало свое предложение, которое будет представлено международному сообществу».

«Мы не можем раскрывать все подробности, чтобы Россия не смогла нас обогнать. В любом случае, действия России на Украине являются для нас достаточным основанием для экспроприации чужой собственности», – заявил министр юстиции Латвии.

Аргументируя свою позицию, Борданс напомнил, что Латвия сразу после начала Россией своей военной спецоперации на Украине ввела санкции в отношении конкретных физических и юридических лиц РФ и Белоруссии, в стране были заморожены многие российские активы.

По словам Межевича, уже сейчас ни доллар, ни евро не являются крепкой валютой, а их эмитенты «перестали быть надежными странами». «Номинал Латвии слишком мал, чтобы всерьез обсуждать с ней вопросы, связанные с российскими активами. Латвия – это 0,2% от экономики Европейского союза», – подчеркнул эксперт.

Собеседник добавил, что право собственности для Запада более не священно. «Риски конфискации российских активов есть, но этот вопрос будет решаться в Лондоне, Вашингтоне, а никак не в Киеве и в Риге. Украина находится, как они говорят, в состоянии войны, а латвийской экономики не существует в виду отсутствия всякого присутствия. Но это, безусловно, показывает нам тенденции мирового развития», – подытожил Межевич.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл конфискацию имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрацией краха святости частной собственности на Западе.