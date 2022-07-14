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Россия прекратила взаимодействие с Северным советом
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Российское правительство прекратило действие меморандумов с Северным советом министров (ССМ) об учреждении информационных бюро этой структуры в Петербурге и Калининграде.
«Решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России», – цитирует сообщение правительства ТАСС.
Отмечается, что прекращение действия меморандумов является «ответной мерой на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации» и незаконные санкционные ограничения.
Совет министров Северных стран – это межправительственный форум, созданный после Хельсинского договора. В совет включены Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция.
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ в наступление
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и мобильные системы ПВО.
«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», – заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), передает РИА «Новости».
По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает. «Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», – утверждает Арестович.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Днем ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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Стали известны договоренности Киева и Варшавы о вводе войск Польши на Украину
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Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.
Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой, передает РИА «Новости».
«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20–30 территориальной обороны на восточный фронт», – написал Ищенко в колонке для «Украины.ру».
Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Зеленский надеется победить Россию руками поляков.
В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. В Польше предупреждали, что союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией.
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Военкор описал охоту на американскую гаубицу М777
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Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
«В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар», – сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он также добавил, что приведенную в негодность гаубицу сейчас изучают российские специалисты.
«Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это – гражданин США. Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором – неизвестно», – рассказал Коц.
Напомним также, военный репортер Евгений Поддубный рассказал в своем Telegram-канале про первую трофейную американскую гаубицу M777. По его словам, гаубицу M777, которую прозвали «три топора», нашли бойцы Народной милиции ЛНР. «Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка б/у и с большим пробегом по Украине (пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы). Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства», – сообщил Поддубный.
В воскресенье в Минобороны России сообщали, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Днем позже в Минобороны России сообщали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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Астрономы обнаружили «радиосигнал пришельцев» в созвездии Цефея
Ученые обнаружили в созвездии Цефея необычно быстрый радиовсплеск, своеобразный «радиосигнал пришельцев», который длился рекордно долго, около трех секунд, при этом он обладал строгой периодичностью, сообщили в пресс-службе Массачусетского технологического института (MIT).
«Мы никогда раньше не стакивались с подобной периодичностью космических радиосигналов», – заявил научный сотрудник MIT Даниэль Микилли, передает ТАСС.
Впервые «радиосигналы пришельцев», загадочные FRB-всплески были получены в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами на австралийской обсерватории Паркс.
Источник находится на огромном расстоянии от Земли. Сейчас астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется. Эту задачу радиоастрономы уже много лет пытаются решить при помощи канадского телескопа CHIME, который специально для этого создали.
Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке, сообщила пресс-служба правительства республики.
«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», – передает ТАСС сообщение, размещенное на сайте правительства Эстонии.
Каллас также предложила созвать в пятницу чрезвычайное заседание парламента, на котором она обратится к депутатам с просьбой доверить ей формирование нового правительства на основе коалиции между партией «Отечество» и Социал-демократической партией.
Каллас занимала пост премьер-министра в течение последних полутора лет. В своем заявлении она отметила, что это было непростое время, на которое выпали пандемия коронавируса и осложнение геополитический ситуации в связи с событиями на Украине. Она также заявила, что проинформирует президента страны Алара Кариса о своем решении.
Ранее Каллас в своей статье для британской Sunday Telegraph обращалась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
Напомним, 8 июля Каллас заявила, что намерена покинуть свой пост.
Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС
Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд.
По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова.
Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд.
Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.
«Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник.
Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.
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Высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ
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«Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1 тыс. личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», – отметил Конашенков.
«Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой народной республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», – перечислил представитель Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ.
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Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
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ВСУ уничтожили половину Новой Каховки
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Последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», – передает ТАСС слова Леонтьева в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, сбиты российскими системами ПВО.
«Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает, значительное количество ракет уничтожается на подлете», – сказал Леонтьев.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
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Эксперты объяснили подоплеку решения Пхеньяна признать республики Донбасса
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«С самого начала СВО Северная Корея одобрила действия России, причем даже более открыто, чем соседний Китай. В северокорейских изданиях регулярно появляются статьи, в которых выражается солидарность с целями спецоперации», – пояснил газете ВЗГЛЯД кореевед Константин Асмолов, комментируя решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР.
«Вот для Пекина тема поддержки любых сепаратистских движений табуирована, потому что там стараются избегать упреков в двойных стандартах, не хотят выслушивать неприятные вопросы, например, – почему вы приветствуете «национально-освободительные движения» в чужих странах, а при этом жестко подавляете стремление к независимости Тибета, Тайваня или уйгурского меньшинства, которые якобы хотят отколоться от КНР. У КНДР такого запрета нет – это ведь моноэтническое государство», – пояснил кандидат исторических наук, ученый-кореевед Константин Асмолов.
«Мне интересно, что теперь будет с санкционным режимом, который был введен против Пхеньяна, в том числе и по решению Совбеза ООН. Не дезавуирует ли его теперь Москва? Некоторые украинские пропагандисты, кстати, пытались играть с этой темой – они распространили легенду о том, что будто бы Россия договорилась с северокорейцами и что это они теперь воюют на Украине. В итоге это показалось бредом даже американским газетам, которые не стали все это перепечатывать, и потом украинцы эту информацию убрали из своих СМИ», – рассказал Асмолов.
Эксперт не удивлен тем, что теперь Киев разорвет дипломатические отношения с Пхеньяном. «На практике отношения, по-моему, давно свелись к нулю – по причине международных санкций и ковидной самоизоляции самой КНДР. Сейчас в Пхеньяне только 9 посольств нормально функционируют, в том числе российское и китайское. Так что было бы что разрывать», – подытожил кореевед.
У Пхеньяна не будет проблем из-за решения Киева разорвать дипломатические отношения», – добавляет Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. «Если раньше КНДР пыталась приобрести какие-то доли в украинских предприятиях «Мотор Сич» и «Антонов», то сейчас от отношений с Киевом Пхеньян ничего получить не может. Уверен, что когда КНДР принимала решение о признании ДНР и ЛНР, она просчитывала все возможные варианты», – указал собеседник.
Более того, в решении признать республики Донбасса могли сквозить и сугубо практические интересы, полагает Ким. Он предположил, что КНДР сможет в будущем поучаствовать в тендерах на восстановление Донбасса, если таковые будут объявлены. Кроме того, страна готова вернуть своих рабочих на Дальний Восток, откуда они вынуждены были уехать после того, как Россия поддержала введение санкций Совбеза ООН. «Северные корейцы с удовольствием примут участие в восстановлении Донбасса, они умеют строить», – заверил эксперт.
Кроме того, Пхеньян хочет доказать, что ведет самостоятельную политику и не готов во всем полагаться только на соседний Китай. «Россия всегда поддерживала Северную Корею – и в царское, и в советское время, поэтому в нынешней сложной ситуации Пхеньян хочет продемонстрировать солидарность Москве, развитие отношений с которой для него очень важно», – подчеркнул эксперт.
Ранее в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Корейская Народно-демократическая республика (КНДР) признала независимость ДНР. Соответствующий документ передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль послу ДНР в Москве Ольге Макеевой. Позже о признании со стороны Пхеньяна сообщили и в Луганской народной республике (ЛНР). После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей.
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Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды»
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Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», – заявил генсек всемирной организации.
При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс», сообщает ТАСС.
Гутерриш назвал переговоры в Стамбуле «лучом надежды» и поблагодарил Москву и Киев, а также выразил надежду, что следующий этап переговоров по зерну приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь проведут переговоры.
«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам... Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», – сказал он.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
Итоги переговоров России, Украины, Турции и ООН по «зерновому вопросу» в Стамбуле:
Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном;
На следующей неделе Украина и Россия снова встретятся в Турции по «зерновому вопросу», где подпишут итоговый документ;
Турция при поддержке ООН будет досматривать занятые в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия;
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал достигнутую договоренность «лучом надежды».
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Пленный командир нацбата «Медведи SS» признался, что противник не по зубам Украине
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Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.
По данным из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», – передает РИА «Новости» слова пленного командира нацбата.
По его словам, «все понимают», что Запад дает Украине вооружение и деньги, а взамен фактически командует украинскими военными. Спецоперацию ВС России Кравцов назвал «заранее проигрышной войной» для Украины.
«Америка как была с Британией за океаном, так и останутся, а Россия как была ... У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения... Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», – рассказал Кравцов.
Ранее Кравцов рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
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Минобороны заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденной территории Украины
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Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны России.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
На подконтрольных территориях российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем, отмечается в сообщении.
«Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировали также в Минобороны.
По данным министерства, ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов, конвои с гумпомощью приходят еженедельно.
«Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги», – сказали в Минобороны.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет.