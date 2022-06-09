В России и за рубежом высадили 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной

Участники акции «Сад памяти» высадили 27 млн деревьев в России и за ее пределами в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, менее чем за три месяца жители 84 регионов России и нескольких зарубежных стран достигли цели международной акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

27-милллионное дерево высадили в Магадане. Юбилейная памятная береза украсила территорию Эколого-биологического лицея. В акции приняли участие порядка 50 человек. Это участники школьных экологических отрядов, Волонтеры Победы, представители Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, сотрудники департамента образования мэрии Магадана, а также губернатор Сергей Носов и ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Ивановна Ротваль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Дерево – это некий символ жизни, поэтому посадить его было очень ценно. Ты видишь, как вместе с тобой оно растет, набирает силы, затем стареет, ведь дерево, как и все мы, живое существо. Россия – одна из самых богатых лесами стран. А акция уходит своими корнями в послевоенное время, когда на разрушенных территориях люди высаживали сады, восстанавливая мирную жизнь и красоту», – заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По его словам, «27-миллионное дерево мы высадили вместе с Марией Ивановной и Ксенией Чернецовой из 1Б класса, воспитанницей летнего лагеря с дневным пребыванием на базе эколого-биологического лицея «Эколето», которая пообещала мне, что до 11-го класса будет за ним следить».

Еще одно мероприятие сегодня прошло в якутском городе Нерюнгри, где в Парке культуры и отдыха имени Чиряева участники высадили 50 берез в память о бессмертном подвиге тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. Символично, что «Сад памяти» будет находиться неподалеку от мемориала славы. По словам исполняющего обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, помимо патриотической, акция выполняет и экологическую миссию, способствуя формированию ответственного отношения человека к природе.

Свой вклад в озеленение парка и создание памятного сада в Нерюнгри внесли активисты экологического отряда «Добродеи» и объединения «Юный исследователь», студенты медицинского колледжа, а также корпоративные волонтеры компаний «Колмар» и «ЭльгаУголь» - региональных партнеров проекта.

«Сад памяти» пройдет во всех регионах России и за рубежом до 22 июня. Финальное мероприятие состоится в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».