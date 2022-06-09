Садовничий заявил о скором решении вопроса с заменой Болонской системы

Вопрос о структуре новой системы высшего образования, которая придет на смену Болонской, решится в скором времени, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Безусловно, останется бакалавриат. Но как дальше строить, какие соотношения <...>, в ближайшее время будет решение приниматься. Резких движений в образовании не будет», – цитирует Садовничего ТАСС.

Ранее Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

До этого Рособрнадзор описывал схему отказа от Болонской системы. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать.

Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным говорить о деталях плана отказа от Болонской системы в образовании, пока он находится в разработке.