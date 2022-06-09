Названы причины скандала вокруг супруги губернатора Хакасии

«Жителей возмущает не только то, что льготную путевку в детский лагерь получил ребенок губернатора, но и то, что после разгоревшегося скандала семья Коноваловых делает вид, что ничего не произошло», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар. Ранее супругу главы Хакасии Светлану Коновалову обвинили в том, что она воспользовалась льготной путевкой в летний лагерь для своего ребенка.

«Жители Хакасии, начиная с социальных сетей и заканчивая разговорами на улицах, просто взрываются от негодования. Еще не все отошли от того, что Коновалов в период пандемии рекомендовал жителям ездить на такси, ограничивая движение общественного транспорта, как возник новый скандал», – рассказал политический аналитик и общественный деятель Александр Мяхар.

«Недоумение вызывает сам факт. Как, получая достаточно высокую для региона заработную плату, можно отбирать места в детский лагерь у других детей? Мы же понимаем, что, скорее всего, какие-то формальные признаки были соблюдены, однако речь ведь идет не только о формальностях, но и о воспитании. Об этических нормах и правилах. Говорим мы именно об этом», – отметил собеседник.

«Но больше всего общественности непонятно отсутствие реакции со стороны и самого главы региона, и его супруги. Они просто делают вид, что ничего не произошло», – заявил общественник.

«Если бы они сейчас предоставили взамен отдых тем детям, у которых они забрали место, или перечисли какие-то средства в детский дом, или вернули бы те путевки, которые в этом году правительство Хакасии урезало, люди бы их может еще как-то и поняли. Нет же, они сидят, отмалчиваются и считают, что так и должно быть», – возмущается он.

«Мы все еще раз убедились, что тот социализм и справедливость, которые нам декларировали на словах в 2018 году, строят, скорее всего, в отдельно взятом круге приближенных лиц», – отметил Мяхар.

«Кроме того, с начала года правительство бравировало тем, что бюджет республики вырос, он с профицитом, деньги есть. И на фоне этого совершенно нелогичным выглядит сокращение путевок в детские лагеря. Вообще такие процессы происходят с 2018 года – помимо путевок для детей, урезались льготы, программы для дачников и так далее», – рассказал собеседник.

«При этом регулярно повышались заработные платы чиновников, они сами себе выписывали огромные премии. Люди же все это видят. Все понимают. И в какой-то момент чаша терпения просто доходит до краев», – заключил он.

Накануне в Хакасии разразился скандал с участием супруги главы региона Светланы Коноваловой. Родители одной из школ обвинили Коновалову в том, что она воспользовалась льготной путевкой в летний лагерь для своего ребенка. При этом в текущем году правительство Хакасии сократило расходы на детский оздоровительный отдых, что привело к значительному сокращению числа детей, имеющих возможность посещать летние лагеря.

Возмущенные произошедшим общественники направили запрос уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и уполномоченному по правам ребенка в Республике Хакасия Ирине Ауль.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что при Валентине Коновалове Хакасия погрузилась в череду скандалов. Это было связано с высказанными местными коммунистами претензиями действующему руководству республиканского комитета партии, который возглавляет глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Когда в Хакасии выбирали главу субъекта, мало кто учел, что у Валентина Коновалова практически полностью отсутствовал хозяйственный и управленческий опыт. Как правило, у людей, которые дорываются до власти без своих достижений, возникает много соблазнов максимально быстро получить деньги», – рассказал тогда местный общественный деятель, политолог Александр Мяхар.

Напомним, Коновалов занимает должность с 2018 года. Является членом партии КПРФ и член ЦК КПРФ с 24 апреля 2021 года. По данным СМИ, у Коновалова трое детей.