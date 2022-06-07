Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 08:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Япония объявила о санкциях против Россельхозбанка
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения.
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Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба).
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»
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«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.
«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.
«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.
В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.
Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.
Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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В Кремле заявили об удачном ходе спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, согласно мнению которых специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей – мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В ролике запечатлены вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400 и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.
Посол США оценил работу ЦБ России по укреплению рубля
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
«Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», – передает ТАСС слова посла.
Вместе с тем Салливан выразил мнение, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет. «Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику – влияние, которое, я полагаю, будет существенным», – отметил он.
По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения. «Американские компании брали на работу здесь тысячи людей – инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», – уточнил Салливан.
Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», – заключил дипломат.
Ранее Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
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Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии
В Харьковской области во время засады ликвидированы шестеро боевиков из националистического батальона «Кракен», один взят в плен, сообщили в Росгвардии.
«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Росгвардейцы, используя эффект внезапности, открыли огонь и уничтожили шестерых боевиков, один из членов диверсионной группы взят в плен.
Документы, осмотр места боестолкновения и средства сотовой связи указывают на то, что группа принадлежит к националистическому батальону «Кракен». Это же подтвердил и военнопленный.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.
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Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что целью шестого пакета евросанкций является не Россия, а «пожар мировой революции в экономике».
«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», – передает РИА «Новости» слова Медведева.
«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», – добавил он.
По его словам, Европе придется «рыскать по миру» в поисках нефти такого же качества, как российская..
«Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», – заявил Медведев.
«При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», – добавил он.
Зампредседателя Совбеза России заявил также, чтоЕвропе надо будет найти «серые» схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций.«И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», – заявил Медведев.
Он напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать.
«Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись», – заявил он.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 450 украинских националистов
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За минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», – сообщает военное ведомство своем Telegram-канале.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. «В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой народной республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Таким образом, за минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили более 450 украинских националистов.
В Минобороны сообщили также, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой народной республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской народной республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Порошенко заметили на улицах Лондона
Бывший президент Украины Петр Порошенко был замечен на прогулке по улицам Лондона.
На кадрах видно, как Порошенко неторопливо прогуливается по улицам британской столицы в компании молодой девушки, передает «Рен-ТВ».
Напомним, в конце мая экс-президент Украины Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.
Кроме того, Порошенко попросил украинского главу государства Владимира Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Ранее сообщалось, что Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.
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Зеленский отказался экспортировать украинское зерно через Белоруссию
Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию и оказывать помощь «дружественным» соседям, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно – прим. ВЗГЛЯД). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на «РБК Украина».
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс.
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Стали известны подробности обстрела Украиной поселка в Курской области
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности утреннего минометного обстрела ВСУ поселка Теткино.
«Раненых и погибших – нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», – сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщил, что в понедельник утром был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, информация о пострадавших уточняется.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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