Эксперт указал на плюсы регулирования цифровых технологий

Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине

Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.

По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.

Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.

Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».

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Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.

Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».

Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».

Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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