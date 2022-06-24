В МВФ спрогнозировали замедление экономики США

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет все сложнее, необходимо отменить пошлины, которые были введены за последние пять лет, заявила директор-распорядитель международной организации Кристалина Георгиева, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад по состоянию американской экономики.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», – цитирует ТАСС Георгиеву.

По данным из доклада Георгиевой, эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.

В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ. Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%, передает РИА «Новости».

Георгиева отметила, что МВФ видит очевидные преимущества в случае возможной отмены американских таможенных пошлин, которые вводились на протяжении последних пяти лет.

«Во время наших консультаций [американские] власти подчеркнули свою приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах системе международной торговли. Именно в этом контексте, особенно в период высокой инфляции и деформированных цепочек поставок, мы видим очевидную выгоду от отмены пошлин, введенных за последние пять лет», – отметила глава фонда.

Также Гергиева сообщила, что МВФ одобрил политику ФРС США по увеличению ставки до 3,5-4% для борьбы с инфляцией.

По ее словам, с лета прошлого года, «когда темпы инфляции казались более устойчивыми, ФРС должным образом отреагировала, сигнализируя о своем намерении проводить гораздо более жесткую политику». «Мы считаем, что путь к повышению ставки, о котором сигнализирует ФРС, – быстрое доведение ставки до 3,5-4% – является верной политикой для снижения инфляции. Мы считаем, что такой курс должен привести к предварительному ужесточению финансовых условий, что быстро вернет инфляцию к целевому показателю (в 2% – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила глава фонда.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.

Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).

Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.

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