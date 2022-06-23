Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы

Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств».

Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».

БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.