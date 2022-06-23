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Выбрана представительница России на конкурсе красоты «Миссис Вселенная»
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Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя жительница Омска, сообщили организаторы конкурса с российской стороны.
«С 24 июня по 1 июля в Сеуле проходит международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe). За звание самой красивой женщины поборются почти 100 участниц из разных стран. Россию представляет 38-летняя омичка Ирина Рягузова», – передает ТАСС сообщение организаторов.
Годом ранее россиянка Ксения Давыдова победила в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира.
До этого уроженка Санкт-Петербурга, 43-летняя многодетная мать, врач по образованию Ксения Вербицкая стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная – 2020».
На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Петр Толстой: Британия по-хамски повела себя в отношении российских делегатов ПА ОБСЕ
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«Отказ Британии в визах российским парламентариям может привести к разрушению всей архитектуры безопасности в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее стало известно, что Лондон отказал в визах членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
«У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
Что касается сообщений о том, что проблемы с визами для российских парламентариев возникли из-за того, что британские власти якобы отдают приоритет обработке заявлений от украинских беженцев, то собеседник назвал эту информацию «ерундой». «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло. Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи», – сообщил депутат.
Собеседник добавил: руководитель российской делегации уже направил всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснил позицию Москвы по спецоперации на Украине и по решению Лондона о невыдаче виз. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал Толстой.
Кроме того, по словам депутата, Россия оставляет за собой право выхода из Ассамблеи, если какие-либо ее решения будут направлены против интересов РФ. «Впрочем, если ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности. То есть – это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул Толстой.
«Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они не были», – резюмировал Толстой.
В среду стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи. Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству
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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».
Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии.
После вотума парламентская коалиция «Продолжаем перемены» во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. Или получить мандат может партия ГЕРБ.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам.
Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
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Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
Названа причина смерти Пьера Нарцисса
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Российский певец Пьер Нарцисс скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева.
«Вчера в 23.05 (мск) и в 23.15 (мск) в последний раз его пытались реанимировать. Он ушел в медикаментозном сне», – сказала Калачева ТАСС.
По ее словам, Нарцисс лечился с детства от бронхиальной астмы. В ходе последнего обострения он начал лечиться в частном медицинском центре.
«Оказалось, что его мучили колики, вызванные отложением солей от подагры. <...> Эти соли осели на все внутренние органы, вызвав недостаточность почек, потом поджелудочной железы. Сердце у него тоже вполсилы работало из-за нервов. Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», – пояснила собеседница.
Сейчас дата и место прощания, а также похорон еще не установлены.
«Мне звонят из разных стран друзья, родственники, просто люди, которым он подарил много позитивных эмоций своими песнями. Мы устроим прощание наилучшим образом, запустим в небо тысячу белых шаров», – заключила Калачева.
Другой музыкант, как и Нарцисс Пьер, участвовавший в «Фабрике звезд», Михаил Гребенщиков заявил телеканалу 360, что скончавшийся певец страдал от бронхиальной астмы.
«У него была бронхиальная астма, он с собой всегда носил ингалятор. Нарцисс – человек взрослый, ему виднее, как совмещать это. О болезни почек я совсем не знал», – сказал Гребенщиков.
Он пояснил, что дружил с Нарциссом, а его смерть шокировала его.
«Его все называли братом, он всех называл братьями. Говорил, что я его лучший друг, мне льстило. Я снимал его свадьбу на видео, день рождения дочери. Всегда хотел ему помочь. Больше всего виделись на гастролях, играли в футбол, у нас были общие увлечения, я писал ему песню про Сахалин», – сказал Гребенщиков.
Певица Наталья Подольская также сказала, что испытала шок от новости о смерти Нарцисса.
«Такой весельчак, «шоколадка». Конечно, все его знают по «Шоколадному зайцу», дети эту песню до сих пор обожают, хотя ей много лет», – отметила артистка.
Другая исполнительница Юлия Беретта заявила, что Нарцисс перед смертью обращался к ней и просил записать совместный трек
«Совсем недавно его видела, вместе выступали, это было 22 мая. Он попросил сделать дуэт, причем такой странный текст был. Мы виделись, мило как всегда, у нас же день рождения в один день, вместе как-то его отмечали», – рассказала она.
Беретта добавила, что раздумывала над возможностью записать песню с певцом.
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов заявил, что знал Нарцисса уже долгое время, они вместе играли в футбол.
«Я с ним познакомился, когда еще писали гимн MTV, это еще, наверное, конец 1990-х – начало 2000-х. Он был ведущий совсем молодой. Больше 15 лет мы играли в одной команде – «Старко». Это команда футбольная артистов, актеров, музыкантов», – поделился Богомазов.
«Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Он очень много сил вкладывал в свою дочку. Знаком лично с женой и с дочкой. Очень жаль, очень рано ушел», – заключил певец.
Напомним, российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили его жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева.
Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
«Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».
«Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Левитин: Литовские перевозчики продолжают транзит грузов в Россию
Литовские перевозчики продолжают въезжать на российскую территорию после ограничения Литвой сухопутного транзита с Россией, заявил помощник российского президента Игорь Левитин.
«Это [ограничение транзита] нарушение всех международных правил. При том что литовские перевозчики въезжают на территорию РФ. Они поступили здесь, нарушив все международные правила, которые есть не только на железнодорожном транспорте, это случилось также и с автомобильными перевозчиками», – цитирует Левитина ТАСС.
В МИД России заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В Кремле подчеркивали, что ограничение на транзит грузов в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь, губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает его слова РИА «Новости».
«Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу», – добавил Песков.
При этом Путин ну будет выступать с какой-либо речью или заявлением в День памяти и скорби 22 июня.
Ранее президент возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата.
США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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