Депутат: Россия проводит на Украине хирургическую спецоперацию

«Нашей армии даны уникальные с точки зрения военного человека приказы – щадить не только мирное население, но зачастую – и сохранять инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя ход спецоперации на Украине.

«Обратите внимание, что по украинской критической инфраструктуре удары, как правило, не наносятся. Нужно беречь мосты, предприятия ЖКХ, хлебозаводы и так далее. Да что там мосты! Даже личный состав, живую силу на противоположной стороне тоже надо по возможности беречь», – считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. «Да, на Украине докатились до того, что отреклись от русского языка, стреляют в собственных братьев и чистят сапоги нашим геополитическим врагам. Но мы все равно относимся к жителям Украины как к своим, тем более к мирному населению. Мы считаем, что это тоже русские люди, один и тот же с нами народ», – отметил собеседник.

Матвейчев подчеркнул, что гуманные методы борьбы – в русских традициях. «Нужно помнить, что слова про гуманность – не фигура речи. У нас общие славянские корни. Практически у каждого человека в России есть друзья или родственники на Украине. Сейчас они часто не общаются с нами, но мы-то прекрасно понимаем, что эти люди зомбированы пропагандой», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, нашей армии только в отношении нацбатов следует применять все огневые средства. «В отношении обычных военных наши действуют мягче, а если те попадают в плен, к ним проявляется максимально гуманное отношение. Идет хирургическая спецоперация, а она не может идти стремительно – это тонкий процесс», – считает депутат.

«Сравните характер нашей спецоперации с действиями американцев, штурмовавших города, вроде Мосула в Ираке. Этих городов больше нет на земле. Там применялись ковровые бомбардировки жилых кварталов. Мы же ничего подобного не делаем. Мы не используем многие из своих видов вооружений, не используем все возможности нашей армии», – заявил Матвейчев.

«У нас нет войны с Украиной. У нас идет война с англосаксами. Не стоит задача выложить сразу все козыри, одержать там какую-то победу и заявить, что мы добились всех своих целей. На самом деле, это эпизодический поединок, отдельный театр боевых действий. Англосаксы по сути уже объявили курс на уничтожение всего русского военным путем. Поэтому нам нужно не отдельный бой выиграть, а всю битву с англосаксонским миром. Потому что в противном случае судьба нашего народа окажется под большим вопросом», – предупреждает Матвейчев.

Как заявлял в конце мая министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – цитировало РИА «Новости» Шойгу, выступившего на заседании совета министров обороны ОДКБ.

Как подчеркнул Шойгу, в отличие от украинской армии, ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также отмечал, что Москва не гонится за сроками при проведении спецоперации.