«Новые люди» призвали прекратить обсуждения о выходе из Болонской системы образования

Необходимо прекратить обсуждения о выходе из Болонской системы и перестать пугать людей для политических выгод, заявила первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы Ксения Горячева.

«У нас нет отношений с Болонской группой. Нельзя выйти оттуда, куда не заходил. Мы не можем бросаться словами для политических выгод. Люди и без того напуганы. Ребята боятся, что их дипломы обесценятся сейчас, преподаватели боятся увольнений, менеджмент – огромных трат для вузов», – заявила Горячева, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На данный момент в России гибридная система образования. Она включает в себя двухуровневую – бакалавриат плюс магистратура, а также специалитет. Первый зампред комитета по образованию считает, что каждая из этих форм обучения решает определенные задачи и отвечает на вызовы, стоящие перед страной.

«С 92-го года в России есть бакалавриат и магистратура. С 2007 года они же существуют здесь уже как уровни образования по международной классификации образования ЮНЕСКО. Она предполагает и бакалавриат, и магистратуру. Эта классификация делает нас понятными для всего мира и открывает возможность обучать в том числе иностранных студентов, которых в России больше 340 тысяч», – заявила депутат.

27 июня в Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросу выхода России из Болонской системы и необходимости перехода к собственной образовательной системе. В них примут участие министр образования Валерий Фальков и руководитель Союза ректоров России Виктор Садовничий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил Горячеву также выступить на слушаниях и рассказать о своей позиции.

«Не нужно принимать скоропалительные решения. Но не принимать их и не замечать проблему – неправильно. Нужно думать о ребятах, чтобы они получали востребованные дипломы, чтобы было качественное образование. Должен быть профессиональный разговор», – сказал Володин.

«Новые люди» считают, что систему образования нужно менять, но для этого не надо ломать старое. Одно из предложений – внедрить в вузах систему микроквалификаций: дополнительных программ, на которых студент сможет обучаться параллельно с получением основного образования. Это позволит приобрести востребованные прикладные навыки, на которые есть запрос от работодателей.

«Для аккредитованной программы высшего образования студент сможет получить документ о квалификации от вуза по любому из курсов, которые дают практические компетенции. Это будет происходить преимущество на старших курсах, что позволит совмещать учебу с работой. Это большой запрос работодателей», – сказала Горячева. В ближайшее время законопроект представят на рассмотрение экспертов.