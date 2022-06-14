Папа Римский: Сейчас идет третья мировая война

Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны, отметив помимо Украины конфликты в Нигерии, Конго и Мьянме, до которых «никому нет дела», пишет La Stampa.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», – передает РИА «Новости» его слова в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы.

Понтифик призвал задуматься над тем, что происходит с человечеством, «которое пережило три мировые войны за столетие».

Также папа Римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме – но «никому до этого нет дела». Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.

Напомним, в мае понтифик допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.

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