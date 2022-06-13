Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 18:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша попросила у союзников б/у вооружение вместо переданного Украине
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники
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Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники, сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.
«Техника (прибыла) из Российской Федерации – это 44 единицы. В основном это спецтехника, которая используется для укладки асфальтобетона. Это гудронатор, фрезы, самосвалы и катки», – рассказал он, сообщает «Луганский Информационный Центр».
Шатохин добавил, что техника готова к работе.
Ранее Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи.
Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
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Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успехах в субботу при освобождении от украинских войск промзоны завода «Азот» в Северодонецке.
«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще населенный пункт (Метелкино)... забрали больше половины. Хорошие результаты»,а – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.
В Харьковской области ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Помимо этого, за прошедшие сутки было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в Лисичанске, Подгорном и еще ряде пунктов ЛНР. Также уничтожен ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВС Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. также удалось сбить 12 беспилотников.
Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.
В ходе боев было уничтожено 300 украинских солдат, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.
Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи
Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.
Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.
«Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – заявил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».
Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит – надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так».
Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня вынес ребенка из горящего дома. Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».
Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».
Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».
«Что вас объединяет? По сути вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.
Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.
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Украинские войска обстреляли Донецк из «Града»
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 – н.п. Водяное – н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Накануне вечером украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из установок БМ-21 «Град». Кроме того, в воскресенье украинские войска обстреляли из «Града» Еленовку, а также открыли минометный огонь по Горловке, населенному пункту Гольмовский и Пантелеймоновке.
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МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
«Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего», – сказала глава МИД ДНР в эфире проекта «Соловьев Live», сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.
По ее словам, сейчас «задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими» Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они «подходят под все признаки наемников», добавила Никонорова.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное
Силы Народной милиции выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное в Донецкой народной республике.
«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Алехно и Шиловская поздравили жителей Донбасса с Днем России
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В городе Снежное в День России прошла церемония подъема государственного флага РФ, поздравить жителей Донбасса с праздником приехали российские звезды: Руслан Алехно, Сергей Маховиков, Аглая Шиловская.
В торжественной церемонии подъема государственного флага РФ, приуроченной к празднованию Дня России, приняли участие местные власти, представители Самарской области, Снежнянский штаб «Молодой Республики», юнармейцы КВПСК «Степные волки» города Снежное и жители города.
Открывая церемонию, глава города Александр Скворцов поздравил собравшихся с Днем России и пожелал всем здоровья, благополучия, мира. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кроме того, в Центре культуры и досуга «Снежинка», при содействии Русского центра в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» прошел праздничный концерт. Снежнянцев приехали поздравить российские звезды Сергей Маховиков, Аглая Шиловская и Руслан Алехно. Во время концертной программы артисты спели песни нескольких поколений вместе со зрителями, включая государственный гимн России.
В это же время в честь празднования Дня России в Харцызске состоялся открытый кубок города по мини-футболу. В кубке участвовали четыре команды из Большого Харцызска.
А коллектив МБУДО «Булавинская музыкальная школа» администрации города Енакиево подготовил литературно-музыкальную композицию в формате онлайн «Ты судьба моя, Россия!», где преподаватель учреждения рассказала об истории возникновения праздника, об официальных символах России, прозвучал государственный гимн страны.
Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях отпраздновали День России.
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Посвященная Дню России встреча с российскими актерами театра и кино прошла в Станице Луганской
Творческая встреча с российскими актерами театра и кино прошла в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе», сообщили в администрации Станично-Луганского района.
«В рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» в Станице Луганской состоялась творческая встреча с деятелями культуры и искусств Российской Федерации «С Россией в сердце!». Для жителей и гостей Станично-Луганского района выступил Владимир Алексеевич Конкин – выдающийся актер театра и кино, заслуженный артист России, известный миллионам зрителей по ролям Павки Корчагина из киноленты «Как закалялась сталь», лейтенанта Игоря Суслина из фильма «Аты-баты, шли солдаты», Оленина из драматической ленты «Кавказская повесть» и, конечно же, легендарного Володи Шарапова из многосерийного детектива 1979 года «Место встречи изменить нельзя», – приводит сообщение «Луганский Информационный Центр».
В райадминистрации отметили, что «также порадовал своим выступлением Иван Стебунов – российский театральный и киноактер, режиссер и сценарист, который обрел известность и любовь зрителей после ролей Рэма Райского в сериале Андрея Кавуна «Курсанты», Павла Кочеткова в музыкальном фильме Гарика Сукачева «Дом солнца», молодого Петра Лещенко в биографической мелодраме Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что было...».
«Концерт прошел в теплой и дружественной атмосфере, зрители с теплотой встретили российских артистов и надеются, что такие встречи будут происходить в Станично-Луганском районе и в дальнейшем», – добавили в администрации.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
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