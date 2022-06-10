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10 июня, пятница | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
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ВСУ выпустили по ЛНР более 10 тыс. снарядов с 17 февраля
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За период с 17 февраля по 10 июня украинские войска выпустили по Луганской народной республике более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, провели суммарно порядка тысячи обстрелов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«986 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10 тыс. 126 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (14 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1953 снаряда)», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, в Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том числе 17 детей.
Также сообщается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено 1321 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 129 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
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Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В России предрекли Украине снарядный голод
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«Спасти Украину смогут только масштабные поставки орудий и боеприпасов к ним натовского образца. Но, учитывая сокращение выделяемых Западом денег на поддержку ВСУ, на это надеяться не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов.
«Тот факт, что боеприпасы, которые подходят к советским и российским артиллеристским системам, у Украины заканчиваются, говорит о том, что скоро ВСУ останутся совсем без боеприпасов. Украинской армии грозит снарядный голод», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Какое-то количество натовских боеприпасов Украине пока еще будут поставлять, но проблема в том, что орудий, к которым они подходят, у Украины не так много, а быстро нарастить эти поставки невозможно», – отметил эксперт.
«На Украине все еще доминирует советская система вооружений, и значительную часть боеприпасов к ним Украина потеряла. Они были уничтожены или захвачены нашими войсками», – добавил он.
«В этой связи можно констатировать, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а значит, начиная с какого-то момента ВСУ лишатся оружия, которое было произведено в Советском Союзе», – отметил собеседник.
«Конечно, теоретически спасти Украину могут поставки натовского оружия, но только если оно будет поставляться в огромном количестве. Текущий объем поставок не изменит ситуацию на фронтах», – рассказал Сивков.
«Вместе с тем надежд на большие поставки тоже не остается, поскольку страны Запада сокращают объем средств, выделяемых на помощь Украине», – полагает он. «Мы, в свою очередь, должны сейчас добить ВСУ и дальше решать задачу по освобождению всей территории Украины, вплоть до западных границ с Польшей», – резюмировал эксперт.
Накануне стало известно о том, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist. Поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в ЛНР
Стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Станция Светланово (Донецкая дорога) находится в 20 км южнее Лисичанска, в окрестностях населенных пунктов Комышеваха и Золотое, передает ТАСС.
Кадыров сообщил в Telegram, что украинские силы «не выдержали натиск союзных войск», станция «находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР». Как отметил глава Чечни, «по доброй традиции наши ребята стали обладателями вооружения и спецсредств, любезно оставленных для личного пользования». «Такие приятные презенты укровояки оставляют повсюду, только подарочной упаковки не хватает. Но она нам и не нужна. Главное, чтобы все работало исправно», – заявил он.
Кроме того, как сообщил Кадыров, «по мере возможности бойцы полка уделяют внимание и мирным жителям, оказавшимся по воле случая вблизи линии соприкосновения». «Будь то продукты питания, лекарственные препараты или что-нибудь другое, ребята готовы помочь жителям должным образом», – заявил он, подчеркнув, что «именно в этом принципиальное отличие украинских националистов от солдат союзных войск». «Для нас важна жизнь каждого человека», – заверил глава Чечни.
Напомним, Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.
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В ЛНР запланировали масштабные поставки зерна в Россию
Аграрии Луганской народной республики планируют начать экспорт зерна в Россию по железной дороге, первый поезд отправится 10 июня, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.
«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более трех тысяч тонн», – заявил ТАСС Пронько.
Он пояснил, что ранее зерно из республики в Россию возили на автомобилях, но возможности автотранспорта по сравнению с железнодорожным транспортом несопоставимы.
На данный момент на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки прошлых урожаев составляют порядка 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты лишь на 50%. Для высвобождения их к будущему урожаю нужно вывозить порядка 120-130 вагонов в сутки, пояснил министр.
При этом в 2022 году в республике ожидается рекордный урожай озимой пшеницы.
«Виды на урожай, особенно на озимый клин, очень благоприятные. Я думаю, что мы под один миллион тонн соберем озимой пшеницы. Такого никогда не было», – отметил он.
После освобождения северных территорий республики площади пахотных земель возросли более чем в пять раз. Также шестикратно увеличился экспортный потенциал по пшенице. По подсолнечнику он увеличился в 25 раз.
Небензя предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР
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Российский постпред при ООН Василий Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе.
«Вы увидите освобождение всей (территории) Донецкой и Луганской областей», – сказал Небензя в интервью телеканалу Би-би-си. Постпред выразил надежду на то, что «это скоро произойдет». Кроме того, отвечая на вопрос о «плане» спецоперации, он пояснил, что «первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны». По его словам, «освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется».
На замечание ведущего о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе, Небензя ответил: «Давайте сравним наши записи через неделю или две и посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», – передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что отправка Западом Украине тяжелых вооружений представляет собой эскалацию ситуации. Российской стороне придется «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как России, так и Донбасса». По его словам, Запад ведет на Украине прокси-войну, в этой «большой геополитической игре» Украина является «пешкой».
Постпред сказал, что специальная военная операция на Украине развивается согласно плану. Он отметил, что «никто не обещал завершить это за три или семь дней». «Как говорят сейчас некоторые «эксперты», российская специальная военная операция застопорилась и не развивается так, как это было первоначально заявлено», – отметил он, добавив, что «прогресс достигнут, это очевидно». Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок или чего-либо еще», подчеркнул он.
Спецоперация реализуется по плану, «с небольшими тактическими изменениями, потому что вы не можете предсказать то, что произойдет на передовой», сказал он. Однако «план продвигается». Небензя «не думает, что кто-то в российском руководстве когда-либо заявлял о планах взятия Киева и установления» там, как заявляют на Западе, «марионеточного правительства».
Напомним, посольство России в Вашингтоне предупредило, что передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревато непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации. В понедельник Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
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Задержанный в марте СБУ одесский журналист Ткачев отпущен под залог
Задержанного 19 марта украинского журналиста Юрия Ткачева выпустили под залог, сообщил украинский политический деятель и журналист Анатолий Шарий.
«Ткачева выпустили под залог. Только день назад вспомнил в очередной раз – и вот. Судя по виду Юрия, что творится в тюрьмах СБУ – можно только представить...» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев 19 марта сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Ранее главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР. По его мнению, написание «ДНР» в кавычках является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.
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Российский Промсвязьбанк объявил о начале работы в Донбассе
Промсвязьбанк (ПСБ) начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках, подписано соответствующее соглашение, говорится в сообщении банка.
«ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона», – приводит ТАСС сообщение кредитной организации.
Банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов.
«Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций, в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР», – сказано в сообщении.
«Сегодня произошло важное событие для ДНР и ЛНР. Свою работу в регионах начинает Промсвязьбанк. Неоднократно обсуждали этот вопрос на наших штабах и вот поставили точку в этом вопросе. Большой шаг для жизни людей и для роста экономики, который невозможен без налаженной банковской системы», – прокомментировал начало работы ПСК в Донбассе вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее российский Промсвязьбанк приступил к предоставлению услуг населению и бизнесу на территории Крыма.
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Депутат: Выпускники «школы губернаторов» восполнят дефицит руководящих кадров в Донбассе
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«Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – большой этап в карьере. Он сопряжен с риском для жизни и трудностями в бытовом плане», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначения, которые получили в ДНР и ЛНР выпускники «школы губернаторов».
«Мы не только восполняем нехватку кадров в Донецке и Луганске, но даем им самых квалифицированных управленцев, которые прошли так называемую «школу губернаторов». В ней, как известно, преподают министры, председатели думских комитетов, лучшие отраслевые специалисты, главы крупных предприятий, холдингов», – говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
По его словам, российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину, обеспечат синхронизацию управленческих процессов с российскими. «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане. Но туда готовы ехать и другие управленцы, причастные к проекту «Россия – страна возможностей», – заявил депутат.
В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил на должность первого зампреда правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который является выпускником «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ), программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
В среду главой правительства соседней Донецкой народной республики (ДНР) стал еще один выпускник «школы губернаторов» Виталий Хоценко, который занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Хоценко – финалист кадрового конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».
Хоценко в четверг заявил, что выпускники российских кадровых школ готовы помогать ему в развитии Донбасса. «Очень большая кадровая скамейка, пол-записной книжки, все друзья знакомые, которые сейчас в разных уголках России живут, все поздравляют, готовы приехать, помогать, развивать Донбасс, экономику, социальную сферу. Кроме того, по школе губернаторов – это Высшая школа госуправления – все мои коллеги, друзья, порядка 10 губернаторов, руководители госкорпораций, кто не взял подшефные города в ДНР, готовы помогать», – сказал Хоценко телеканалу «Россия-24».
Матвейчев напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются. «У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны с ни с какими местными схемами», – пояснил депутат.
Матвейчев ожидает теперь аналогичных назначений в Запорожской и Херсонской областях, освобожденных в ходе российской спецоперации на Украине. «Соответствующий клич уже брошен – и люди откликаются», – заверил депутат.
Курганского экс-вице-губернатора назначили первым зампредом ЛНР
Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов назначен первым зампредом правительства Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР. Кузнецов выпускник российской «школы губернаторов».
«Согласно указу главы Луганской народной республики [Леонида Пасечника], первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», – цитирует сообщение правительства республики ТАСС.
Кузнецов – выпускник четвертого потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления, известной как «школа губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Ранее председателем правительства Донецкой Народной Республики стал выпускник этой же программа подготовки кадрового управленческого резерва Виталий Хоценко. Он занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России, был финалистом конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.
Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября
Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», – передает ТАСС его слова.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к 1 сентября восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.
«В свою очередь, максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ, постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию благодаря учителям готовы и к первому сентября», – передает РИА «Новости» его сообщение.
Ранее власти ДНР поддержат решение России о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.
Мирные жители погибли в результате украинских обстрелов ДНР
В результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, погибли и пострадали мирные жители, сообщают МЧС и штаб территориальной обороны республики.
Мужчина погиб при обстреле Верхнеторецкого. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту в 20.30 мск, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Один человек погиб в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Красный Партизан. Два человека погибли при обстреле Новобахмутовки. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки. Еще один мирный житель получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. СК России зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО.
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