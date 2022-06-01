Росстат: В России на треть выросло производство гречки и риса

Производство гречки в России в январе – апреле 2022 года выросло на 36,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, производство риса за этот период увеличилось на 28,6%, говорится в материалах Росстата.

«Гречки [в апреле] произведено 52,5 тыс. тонн, что на 56,5% больше, чем в апреле прошлого года, и на 7,8% меньше, чем в марте 2022 года. За январь – апрель 2022 года производство гречки выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 36,1%, составив 183,6 тыс. тонн», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в Росстате, производство риса в апреле 2022 года составило 51,7 тыс. тонн, что на 17,7% больше, чем в апреле прошлого года, и на 12,8% меньше, чем в марте 2022 года. За январь – апрель 2022 года производство риса увеличилось на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 198,9 тыс. тонн.

В ведомстве также сообщили о том, что производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в апреле 2022 года составило 782 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с апрелем 2021 года на 16,5%. Однако по сравнению с мартом 2022 года оно снизилось на 3,8%. За январь – апрель 2022 года произведено 2,9 млн тонн муки, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным Росстата, хлебобулочных изделий недлительного хранения в апреле было выпечено 413,3 тыс. тонн. Это меньше, чем в апреле 2021 года и в марте 2022 года на 3,6% и на 2% соответственно. За январь – апрель выпущено 1,6 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Производство макаронных изделий составило 141,4 тыс. тонн, что больше на 19,5%, чем в апреле 2021 года, но меньше, чем в марте 2022 года, на 4,3%. За четыре месяца 2022 года выпуск макаронных изделий по сравнению с январем – апрелем 2021 года увеличился на 15,1%, составив 520,8 тыс. тонн.

Производство мяса в России в январе – апреле 2022 года выросло на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 1,1 млн тонн.

По данным Росстата, свинины парной, остывшей или охлажденной в апреле было произведено 248,3 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в апреле 2021 года, но на 4,6% меньше, чем в марте 2022 года. За январь – апрель 2022 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7%, составив 958,4 тыс. тонн.

Охлажденного мяса птицы было произведено 278,5 тыс. тонн, что меньше, чем в апреле 2021 года и в марте 2022 года на 0,3% и на 4,7% соответственно. За январь – апрель 2022 года производство охлажденного мяса птицы выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,7%, составив 1,1 млн тонн.

Как сообщили в Росстате, в апреле было выпущено 133,5 тыс. тонн вареных колбасных изделий, что меньше, чем в апреле 2021 года и в марте 2022 года на 0,6% и на 2,7% соответственно. За январь – апрель 2022 года вареных колбасных изделий изготовлено на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, составив 503,6 тыс. тонн. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 358,9 тыс. тонн, что меньше, чем в апреле 2021 года и в марте 2022 года, на 1,6% и на 1,2% соответственно.

Кроме того, отметили в Росстате, за неделю с 21 по 27 мая в России подешевели яйца и ряд других продуктов.

«Цены на свинину снизились на 0,5%, мясо кур – на 0,4%, крупу гречневую и вермишель – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,1%. Цены на яйца куриные в среднем по стране снизились на 3%», – говорится в материале.

Сахар-песок в среднем по стране стал дешевле на 0,9%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,6%, в том числе огурцы – на 12,3%, помидоры – на 8%, капуста белокочанная – на 4,4%, свекла столовая – на 1,3%, морковь – на 0,7%.