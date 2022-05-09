Евродепутат от Франции указал на прибыль России от санкций

Пленный комбриг ВСУ рассказал о британских наемниках в морской пехоте

В морской пехоте Украины служили два британский наемника, стремление и мотивы иностранцев служить в ВСУ непонятны, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков.

По его словам, наемники называли себя «искателями приключений», передает РИА «Новости».

«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений», – отметил он.

Информацию о наемниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.

«На «Азовстали» не готов сказать, что делали иностранцы, потому что я там не бывал. А вот у нас (на «Азовмаше») иностранцев не было. У нас только в батальоне первом отдельной морской пехоты служили два иностранца. <...> Один был на должности снайпера, другой не знаю на какой должности находился», – добавил Баранюк.

Кормянков также рассказал, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе. По его словам, его предки «конечно, воевали» в Великую Отечественную войну, были «партизанами в брянских лесах» и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с «азовцами» (против которых в России возбуждено уголовное дело).

«Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины», – заявил он.

Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что «это смешно».

«Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены», – добавил он.

Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Баранюк рассказал, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела).

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