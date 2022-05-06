В Госдуме пообещали помощь эвакуированным с Украины ветеранам

Эвакуированным из Украины ветеранам в России будет оказана необходимая помощь, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, которая взяла под опеку эвакуированную из Мариуполя Раису Яринских.

Кроме того, по словам Занко, каждому блокаднику Ленинградской области накануне праздника вручат бесплатный мобильный телефон с «экстренной кнопкой» для связи с волонтерами и врачами в случае необходимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутаты новой волны от партии «Единая Россия» поздравили ветеранов с грядущим праздником и оказали им помощь.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева содействовала восстановлению памятника погибшим в Великой Отечественной войне работникам фабрики Крунит в московском районе Котловка.

К участию в акции «Бессмертный полк» в своих регионах готовятся член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова.

«Наш священный долг – чтить память о тех, кого с нами уже нет, и рассказывать об их подвигах детям», – подчеркнул Гарин, который примет участие в акции в Москве, а депутат Бутина пригласила подписчиков присоединиться к ней в шествии «Бессмертного полка» в городе Слободской Кировской области.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, принял участие член комитета Госдумы по охране здоровья Олег Иванинский. В Новосибирске он посетил концерты, на которых чествовали ветеранов.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Штанченко, которого вместе с дочерью в феврале эвакуировали в Воронежскую область из Донецкой народной республики, при содействии депутата Госдумы Игоря Кастюкевича во вторник получил паспорт гражданина России.