Украинская генпрокуратура решила вызвать на допрос Шойгу, Володина и Медведева

Газпром нашел применение сухопутным мощностям «Северного потока – 2»

Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – передает ТАСС заявление компании.

При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока – 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100-процентной загрузкой. «Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года», – подчеркнули в Газпроме.

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. При этом в Бундестаге захотели предложить России сделку: запуск «Северного потока – 2» в обмен на согласие Москвы вновь принимать евро за газ.