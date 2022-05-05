Экономист сказал, какие товары подешевеют вслед за долларом

Цены на многие товары в России вскоре начнут меняться, причем в пользу потребителя, прогнозирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Произойдет это, когда будет отлажен параллельный импорт, считает эксперт.

Мнение о том, что цены на товары в нашей стране «застыли» на отметках, до которых поднялись на пике падения рубля, в корне неверен, сказал эксперт в интервью Прайм.

По его словам, премия к ценам от начала февраля на большинство товарных групп сейчас не более 20-25%, что в целом укладывается в рамки инфляции.

Нынешние цены на многие группы товаров, сказал Переславский, во многом обусловлены выходом иностранных компаний с российского рынка. Здесь эксперт упомянул автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование. «Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», – объясняет он.

Переславский пояснил, что партии товаров, которые реализовывались в марте-апреле, были закуплены либо в конце прошлого года, либо в начале 2022-го, соответственно, их можно было забрать по докризисным ценам.

Но в марте ценники в магазинах, особенно на бытовую технику и электронику, менялись, по словам эксперта, фактически ежедневно, причем после укрепления рубля эти изменения произошли в лучшую для покупателя сторону. Так, экономист привел в пример топовый последний iPhone стоил порядка 200 тыс. рублей, а через три-четыре дня его цена упала до 160 тыс. И так было с большинством товаров, подчеркнул аналитик.

Есть два момента, на которые, по мнению эксперта, нужно обратить внимание. «Первый – дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй – цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%», – полагает экономист.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал ТАСС, что торговые сети сталкиваются со случаями, когда поставщики, повышавшие цены из-за роста курса рубля, не снизили стоимость товаров на фоне стабилизации российской валюты. «Все случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями», – подчеркнул он.

Торговые сети – члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы. «Уже введено добровольное ограничение торговой наценки на ряд социально значимых товаров, непродовольственные ретейлеры практикуют временную «заморозку» цен на широкий перечень необходимой продукции. Помимо этого, ретейл принял комплекс мер и для поддержки партнеров-поставщиков», – отметил Караваев.

Ассоциация ожидает, что остальные участники рынка также ответственно отнесутся к возложенной социальной миссии, и приветствует усилия поставщиков, в том числе направленные на сдерживание роста цен, заключил председатель президиума АКОРТ.

По данным СМИ, Генеральная прокуратура России запросила у АКОРТ сведения об отказывающихся снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары поставщиках, с указанием наименований таких компаний и их местонахождения. Основанием для запроса стало обращение в Генпрокуратуру секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отказе поставщиков снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля.

Российская валюта показывает постоянное укрепление, несмотря на новые санкции против нашей страны. Эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с российской валютой.

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