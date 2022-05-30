Югра заключила соглашение о сотрудничестве с Макеевкой в Донбассе

Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу Макеевке и ее жителям помощи для скорейшего восстановления, подписали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и глава администрации Макеевки Донецкой народной республики Владислав Ключаров.

«Стороны развивают свои отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Донецкой народной республики, основываясь на принципах доверия, партнерства, уважения, обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе договоренностей», – приводится текст соглашения на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Подписание документа состоялось в Макеевке, где в настоящий момент находится с рабочим визитом глава автономного округа. Соглашение о сотрудничестве основано на принципах договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой.

Документ предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

Также стороны договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов и решений в сфере промышленности, АПК, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения.

Напомним, что делегация Ханты-Мансийского автономного округа работает в ДНР с 29 мая. Глава региона накануне посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, посетила несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города, где пообщалась с юными пациентами и передала памятные подарки из округа. Губернатор совместно с главой администрации города Макеевка Владиславом Ключаровым, представителями МИД ДНР возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших в борьбе с нацистами.

Также Наталья Комарова провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который почеркнул важность выстроенных гуманитарных отношений с Югрой.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Сотрудничество выстраивается в рамках соглашений, которые заключатся между регионом и администрацией населенных пунктов.