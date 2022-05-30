В Чехии расследуют причастность к взрывам на складах оружия бывшего российского военного

Полиция Чехии возбудило уголовное дело против проживающего в Греции владельца чешского паспорта, бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова и его жены Елены, подозреваемых в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице (восток республики), в организации которых власти подозревают спецслужбы России.

Следствие установило, что фигуранты дела переписывались по электронной почте с генералом, который, как утверждают в Праге, руководил операцией российских спецслужб во Врбетице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сетевое издание irozhlas.cz.

В письмах они излагали не предназначенную для распространения информацию о военном материале чешской оружейной компании Imex Group, на складах которой произошли взрывы и сотрудником которой является Николай Шапошников. В начале октября 2014 года – за несколько дней до ЧП во Врбетице – у супругов состоялась встреча с этим генералом в Лиссабоне, что подтверждает проживающая в Чехии дочь Шапошниковых.

«Полиция поэтому приступила к расследованию [возбужденного уголовного дела] в связи с подозрением в совершении уголовного преступления по статье «Шпионаж», – цитирует издание один из своих источников, ознакомленных с ходом следствия. В электронных письмах, которые направляли фигуранты, содержалась, по его словам, подробная информация о перемещении военного материала, принадлежавшего Imex Group. Она могла быть использована при подготовке взрывов.

Сам Шапошников через адвоката Imex Group опровергает утверждения о контактах с представителями российских спецслужб. Тем не менее, следователи настаивают на обратном. Они располагают, кроме прочего, информацией, что он в то время, когда был совершен первый из взрывов, прибыл из Греции в Чехию, где, по версии следствия, находился и начальник агентов, подозреваемых в проникновении на склады во Врбетице.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.