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В Чехии расследуют причастность к взрывам на складах оружия бывшего российского военного
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Полиция Чехии возбудило уголовное дело против проживающего в Греции владельца чешского паспорта, бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова и его жены Елены, подозреваемых в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице (восток республики), в организации которых власти подозревают спецслужбы России.
Следствие установило, что фигуранты дела переписывались по электронной почте с генералом, который, как утверждают в Праге, руководил операцией российских спецслужб во Врбетице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сетевое издание irozhlas.cz.
В письмах они излагали не предназначенную для распространения информацию о военном материале чешской оружейной компании Imex Group, на складах которой произошли взрывы и сотрудником которой является Николай Шапошников. В начале октября 2014 года – за несколько дней до ЧП во Врбетице – у супругов состоялась встреча с этим генералом в Лиссабоне, что подтверждает проживающая в Чехии дочь Шапошниковых.
«Полиция поэтому приступила к расследованию [возбужденного уголовного дела] в связи с подозрением в совершении уголовного преступления по статье «Шпионаж», – цитирует издание один из своих источников, ознакомленных с ходом следствия. В электронных письмах, которые направляли фигуранты, содержалась, по его словам, подробная информация о перемещении военного материала, принадлежавшего Imex Group. Она могла быть использована при подготовке взрывов.
Сам Шапошников через адвоката Imex Group опровергает утверждения о контактах с представителями российских спецслужб. Тем не менее, следователи настаивают на обратном. Они располагают, кроме прочего, информацией, что он в то время, когда был совершен первый из взрывов, прибыл из Греции в Чехию, где, по версии следствия, находился и начальник агентов, подозреваемых в проникновении на склады во Врбетице.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
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Главной победой России с начала спецоперации на Украине стало увеличение объемов российского экспорта пшеницы и рост цен на нее, пишет британская газета The Times в статье под заголовком «Россия выигрывает битву за контроль над пшеницей в мире».
Британское издание пишет, что с конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По его данным, более 20 млн тонн украинской пшеницы гниет в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьезное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины, передает RT содержание публикации.
Киев, напоминается в статье, является пятым по величине экспортером пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия – главный мировой экспортер пшеницы – восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене, указывает автор.
По словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы России составил 1,9 млрд долларов.
«Потеря объемов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», – заявил Мседди.
Как пишет The Times, у России и Украины много общих экспортных партнеров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причем российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.
В России ранее неоднократно подчеркивали, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против нашей страны. При этом, согласно прогнозам, в России ожидается хороший урожай зерновых.
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Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Во Франции заявили о возвращении Грузии в орбиту Москвы
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Грузия хоть и подала заявку на вступление в Европейский союз, возвращается на орбиту Москвы, пишет французское издание Le Figaro. В статье указывается, что Тбилиси не стал осуждать Россию и не принял антироссийские санкции, а напротив, все больше критикует Европу и Украину.
Грузинское правительство, по мнению автора статьи, всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «тихо умирает в грузинской тюрьме». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который «дергает за ниточки» грузинской политики, так же «держится в тени», передает RT содержание публикации.
По словам автора, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила «переход от постсоветского государства к новой западной демократии», теперь возвращается «в орбиту Москвы». Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который «мутировал в сочувствие» российским властям, говорится в публикации.
«Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются», – пишет издание.
«Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», – приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.
Le Figaro приводит мнение, что такой «разворот» Грузии «связан со страхом», ведь Россия «может попытаться присоединить, например, Южную Осетию». «Маленькую Грузию», продолжает автор, будет «просто заполучить», «даже не придется устанавливать там лояльное правительство – ведь оно уже есть».
Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали все больше и больше критиковать Европу, напоминает французское издание. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», – предположил бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО Торнике Гордадзе.
Западные страны и Украина все чаще критикуют Грузию за то, что страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. В самой Грузии в ответ на это заявляли, что республика «не вовлекается в войну», но при этом поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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Норвегия решила переименовать Белоруссию
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus.
По ее словам, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию, передает РИА «Новости».
«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской», – отметила она.
Старое название Белоруссии на норвежском языке – Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite – «белый», Russland – «Россия».
Ранее министерство иностранных дел Дании решил использовать название Беларусь (Belarus) в официальных обращениях к Белоруссии.
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Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.
«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.
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Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
Он сообщил в Telegram-канале, что украинский лидер встретился в Харькове с украинскими военными и провел совещание. Также Зеленский наградил военнослужащих.
Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
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В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса
Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.
«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России.
Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
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Украинских беженцев потребовали выслать из Австрии за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик обратился к украинским беженцам, виновным в массовой драке с таксистами, порекомендовав им быстрее покинуть Австрию.
«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» – написал он в Twitter, передает «Ридус».
Он также назвал подозреваемых в драке «преступниками-дезертирами».
Ранее сообщалось, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами избила двух таксистов в столице Австрии из-за замечания о неправильной парковке, один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице.
Также пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Губерниев рассказал о катастрофе на финале ЛЧ в Париже
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Париж ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности не был готов к проведению финала футбольной Лиги чемпионов, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России отобрали право на проведение этого мероприятия.
«За короткий срок, прошедший с момента переноса, они (Париж – прим. ВЗГЛЯД) просто не успели подготовиться. При этом и город, и страна в целом обладают колоссальными возможностями для проведения мировых чемпионатов», – сказал Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД.
«Тут важно вспомнить, что, перенося матч из Санкт-Петербурга в Париж, выдвигался тезис о необходимости соблюсти должный уровень безопасности. И где теперь эта безопасность оказалась? Конечно, это огромный позор и для УЕФА, и для Франции, и для Парижа», – подчеркнул спортивный комментатор.
Английские фанаты, продолжил Губерниев, не лыком шиты, среди них достаточно хулиганов. «Но, конечно, когда на стадион, по некоторым данным, попадает несколько тысяч людей с поддельными билетами, а с настоящими тикетами люди остаются на улице – это катастрофа», – сказал он.
«И здесь становится понятно, что в Питере это же мероприятие было бы организовано на высшем уровне. Если ты принимаешь какие-то решения, то ты должен отдавать себе отчет о последствиях. А тут решение приняли, а вот о последствиях никто не думал. Париж обосрался», – уверен Губерниев. По его словам, за такую организацию было стыдно всем.
«И мы видели необоснованное чрезмерное насилие со стороны полиции. Ярким тому примером послужила ситуация, когда беременная женщина убегала из толпы, где распылили слезоточивый газ. И там же рыдали и кашляли маленькие дети», – сказал спортивный комментатор.
«Франция, конечно, уже попыталась оправдаться. И УЕФА заявила о начале расследования, но это все хорошая мина при плохой игре. Они наказали себя, футбол, болельщиков и все такое прочее. Если УЕФА принимает решение забрать финал ЛЧ у России, то найдите хотя бы нормальный город. А то ни логистики, ни безопасности нормальной не смогли гарантировать», – заключил Губерниев.
Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Франция не справилась с проведением футбольной Лиги чемпионов.
Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Болельщики устроили беспорядки. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.
СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
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Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Власти Херсонской области рассказали о провале наступления ВСУ
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Попытки украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области завершились тем, что они потеряли не менее 70 солдат убитыми на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что «украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод». Военные Украины «пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», но «потерпели поражение и понесли очень большие потери», передает РИА «Новости».
Как сообщил Стремоусов, «около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам замглавы администрации, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой». «Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», – сказал он.
Напомним, Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Руководство Херсонской области решило закрыть границу с подконтрольными украинским властям территориями.
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