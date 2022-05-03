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Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины
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В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.
«Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.
Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.
В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.
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В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Польша решила помочь Германии отказаться от российской нефти
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Польша предложила Германии использовать свои НПЗ, чтобы отказаться от нефти из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», – цитирует Москву Reuters, передает Ura.ru.
Министр надеется, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года.
Ранее Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Между тем Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕК угрожает применить санкции к тем странам, которые согласились оплачивать в рублях за поставку российского газа.
Турция пригрозила России «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО
НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» России в случае нападения на члена альянса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».
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Зеленский потребовал от Турции не принимать российских туристов
Турция не должна принимать российских туристов, ей нужно «сделать выбор», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что Анкара «выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами». Однако при этом наблюдается «подготовка туристических маршрутов специально для российского туризма». «И я как президент должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.
По мнению Зеленского, «нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты». Он заявил, что «это несправедливо». «Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор – вы за правду или нет», – сказал он, поблагодарив народ Греции за поддержку Украины.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти
Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.
Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.
Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.
Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.
В Амстердаме отказались разгружать судно с российской нефтью
Работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью, власти города считают разгрузку нежелательной, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).
При этом официального запроса о разгрузке, уточнила НТК, портовым властям не поступало. Муниципалитет Амстердама, являющийся единственным акционером порта, заявил, что считает нежелательной разгрузку Sunny Liger, передает ТАСС.
Мэр города Фемке Халсема заявил, что администрация поддерживает работников порта.
Ранее судно Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
До этого центральные голландские власти заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку оно, хоть и перевозит российскую нефть, ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции, введенные ЕС.
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Нидерланды продолжили принимать суда с российской нефтью
Отказ работников порта Амстердама разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают суда с российской нефтью, сообщают СМИ.
Утром в порт Амстердама зашел танкер CB Caribic, проблем с разгрузкой не было, профсоюз портовых работников не призывал своих членов отказаться от участия в работах, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Представитель голландского профсоюза портовых работников Асмаэ Хаджари заявила, что инцидент с Sunny Liger был единичной акцией. Сотрудники порта Амстердама хотели продемонстрировать солидарность с работниками порта в Швеции. Как подчеркнула Хаджари, «профсоюзы портовых работников действуют заодно во всем мире».
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Анкара велела Германии не вмешиваться во внутренние дела Турции
Турция не допустит вмешательства в свои внутренние дела со стороны Германии, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию вокруг правозащитника Османа Кавалы.
Чавушоглу заявил, что Берлин «не может вмешиваться во внутренние дела Турции». Как подчеркнул министр, «никто не может вмешиваться во внутренние дела» его страны. «Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу.
В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению. Осенью послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году.
Венгрия увеличила поставки нефти из Казахстана через Россию
Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», – цитирует Сийярто ТАСС.
По его словам, эти поставки проводятся по нефтепроводу через российскую территорию. Санкции против России также оказывают влияние на это.
«Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», – заключил венгерский министр.
Ранее в Словакии заявили, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.
До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Эрдоган обрадовался поражению Ле Пен
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал результат президентских выборов во Франции, выразив удовлетворение поражением Марин Ле Пен.
Турецкий лидер, возвращаясь из Саудовской Аравии, заявил, что «устранение и поражение» Ле Пен «является победой». «Я надеюсь, что в связи с результатом этих выборов наши отношения (с Францией) будут в гораздо лучшем положении», – приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Le Figaro.
При этом в последние годы Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман, напоминает издание. Ранее он даже выражал надежду на то, что Франция «избавится» от Эммануэля Макрона «как можно скорее».
Напомним, французский Конституционный совет утвердил Эммануэля Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов. Согласно подсчетам, за Макрона проголосовали 18,7 млн избирателей, за его оппонента Марин Ле Пен – 13,2 млн избирателей.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.
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Венгрия опровергла сообщения об отзыве вето на эмбарго нефти из России
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщение немецкого телеканала ZDF о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
«Венгрия не «отзывала свое вето». На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем», – приводит слова Ковача РИА «Новости».
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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ЕК: Венгрия и Словакия могут позволить себе не вводить запрет на поставки российской нефти
Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на источники из Евросоюза.
По словам одного из представителей ЕС, чтобы сохранить единство, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти, пишет ТАСС.
При этом один из источников пояснил, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.
Кроме того, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список противников киевского режима, который составляет украинский сайт «Миротворец», сообщил телеканал «Новости-ТВ».
Предполагается, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. При этом гуманитарная помощь, которую Будапешт направляет Киеву, «принимается украинскими кругами, применяющими двойные стандарты».
По информации телеканала, перечень лиц, составленный националистами на сайте «Миротворец», называют «смертельным списком». Так, венгерский телеканал пояснил, что «убийства писателя Олеся Бузины и оппозиционного политика Олега Калашникова в 2015 году тесно связаны с тем фактом, что этот печально известный сайт назвал их врагами Украины».
Кроме того, отмечается, что публикация на этом сайте персональных данных десятков тысяч людей была бы невозможна «без утечки информации от украинских спецслужб».
Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовал не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
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Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителей
Германия сокращает зависимость от российских энергоносителей, пишет dpa со ссылкой на доклад министерства экономики. Процесс, однако, сопровождается издержками для экономики и потребителей, признали в ведомстве.
Как следует из документа, зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала год с 50% до примерно 8%, передает РИА «Новости» содержание доклада.
«Все эти шаги, которые мы предпринимаем, требуют огромных совместных усилий всех сторон, и они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать», – приводит агентство слова министра экономики Роберта Хабека.
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа. Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предложил в случае нехватки газа провести торги на право использовать голубое топливо в промышленности, передает ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В процессе отказа от угольной энергетики мы используем модель аукциона, чтобы посредством создания экономических импульсов добиться самого эффективного отключения электростанций», – сказал Мюллер. «Такие импульсы я могу представить и для промышленной сферы. Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», – добавил он.
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».
Добавим, что, согласно результатам социологического опроса, лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой.