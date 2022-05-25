Малолетний сын депутата в Сибири случайно застрелил друга из отцовского карабина

Застреливший малолетнего друга из карабина ребенок в Красноярском крае является сыном депутата местного городского совета, сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел во вторник в поселке Стрелка города Лесосибирска. По данным прокуратуры, 10-летний мальчик, проживающий с родителями, достал карабин, чтобы показать приятелю, в какой-то момент он случайно нажал на курок и выстрелил приятелю в живот, и тот умер на месте.

«Стрелявший – сын депутата горсовета Лесосибирска», – сказал собеседник РИА «Новости».

В региональном следственном управлении СК возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.

Отмечается, что в этом случае ответственность может грозить родителям ребенка, поскольку тот имел доступ к оружию.

Между тем жительница Лесосибирска сообщила, что семья, в которой воспитывается застреливший другого ребенка мальчик, характеризуется как положительная.

«С мамой мы очень хорошо общаемся, не так давно у них родилась третья малышка. Средней девочке лет семь, наверное. Старший сын очень хороший мальчик, очень добрый, мой сын с ним часто играл. Есть дети шебутные, а он хороший пацан прямо», – сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что отец семейства был не профессиональным охотником, а любителем.

«Отец и охотой занимался и рыбалкой, но чисто для себя – на жареху, не более. Мы с ним близко не общались, но был случай, когда у нас замерзла машина, и он помог нам. Притащил ее в свой гараж и отогрел, хотя мы даже не друзья, просто добрые люди они. Для всех в поселке это горе, даже не представляю, что сейчас испытывают родители и сын», – заключила она.

Ранее в Мордовии задержали местного жителя. Он пытался убить собственную супругу, пока та спала, и произвел 10 выстрелов, но не смог попасть ни разу.