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Власти Москвы заявили о росте объема производства строительных материалов
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Объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве в первом квартале 2022 года вырос на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В столице производством таких материалов занимаются 205 компаний, в том числе 29 средних и крупных предприятий.
«Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей. Это на 57,1% превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65% – 2020 года», – передает слова Ефимова канал «360».
По словам вице-мэра, в столичных компаниях из данной сферы работают 17,8 тыс. человек.
Стройматериалы от московских предприятий используются при строительстве жилья и метро, а также воплощении крупных инфраструктурных проектов.
Политолог: Из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией
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«Украина хочет привлечь поляков к боевым действиям против России, поскольку ВСУ испытывает нехватку «человеческого ресурса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Зеленский собрался предоставить полякам особый статус на Украине.
«Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде. «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.
Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.
«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тысяч человек», – добавил политолог.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Позднее украинский лидер подчеркнул: Украина и Польша избрали один путь, на котором «научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга».
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Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
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Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила представитель Верховной рады в КС Украины Ольга Совгиря.
«Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», – пояснила народный депутат, передает «УНИАН».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта об особом статусе граждан Польши на Украине.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», - отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
В воскресенье в Киев с визитом приехал президент Польши Анджей Дуда, он выступил в Верховной раде.
Напомним, Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей. Глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
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В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко
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Украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
Он также раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.
По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.
В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.
Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк
Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
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Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».
Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
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Минфин Германии выступил против конфискации личных активов россиян
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
«Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны», – пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности, передает «Интерфакс».
В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка России. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ России.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа
Польские власти разорвали подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.
«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Наимский уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году.
«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – сообщил он.
Ранее сообщалось, что Газпрому запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.
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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России.
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции
В Тегеране в результате вооруженного нападения убит офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейяд Ходаи, говорится в заявлении, распространенном КСИР.
В КСИР сообщили, что нападение произошло возле дома Ходаи на улице Моджахедини-Ислам. Он получил смертельное ранение в область головы. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по автомобилю Ходаи, передает агентство Анадолу.
Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Начата операция по их поимке. Отмечается, что убитый офицер участвовал в боевых действиях в рядах КСИР на территории Сирии.
Ранее сообщалось, что КСИР предотвратил диверсию на ядерном объекте Фордо.
Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками с «Азовстали».
«А ведь я предупреждал», – подписал Кадыров видеоролик, который опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом «МАЗ». Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море
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Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.
Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.
«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.
В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.
Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине Россия «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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