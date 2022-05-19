Путин поздравил участников юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» В Госдуме рассказали о принципах детского движения «Большая перемена» 19 мая 2022, 13:22

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Идея создания движения детей и молодежи «Большая перемена» – это ответ власти на запрос «снизу», то есть от простых людей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владислав Даванков. Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о движении «Большая перемена». «Важно, что в формировании движения детей и молодежи «Большая перемена» будут принимать участие и сами представители подрастающего поколения, потому что взрослые не всегда могут предложить детям то, что им будет интересно», – пояснил первый замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков. «Создание такого движения – это результат нашей обычной практики работы с запросами избирателей, в данном случае – родителей детей. Необходимость подобного движения назрела давно. В России живет 18 млн детей, действует множество разнообразных профильных организаций, но для их объединения нет единого центра. Я сам раньше работал замглавы АНО «Россия – страна возможностей», и о необходимых шагах для развития этого направления работы государства знаю не понаслышке», – указал парламентарий. По его словам, в российском обществе созрел консенсус относительно централизации всех молодежных и детских движений. «При этом важно, чтобы «Большую перемену» в качестве, например, председателя наблюдательного совета, возглавил глава государства. Тогда все вопросы будут решаться быстрее и эффективнее», – подчеркнул собеседник. Даванков отметил, что важность такого движения выводит его за границы общественных объединений и некоммерческих организаций, поэтому для учреждения «Большой перемены» был создан и внесен в нижнюю палату парламента отдельный законопроект. «Большая перемена» не будет «задвигать» на вторые роли другие движения, а наоборот, послужит флагманом и базисом для объединения всех детских и молодежных организаций, подчеркнула в разговоре с газетой ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «При создании «Большой перемены» будет учитываться как практика ныне существующих организаций, работающих по этому профилю, так и прекрасный опыт Всесоюзной пионерской организации, например, организационные методы работы», – сказала депутат. Парламентарий также указала на вовлеченность самих детей в создание новой организации. «С 1 июня во всех детских лагерях мы запустим обсуждения по поводу символов «Большой перемены». Может быть дети захотят надевать галстуки или какие-то браслеты, как сейчас модно, значки или какие-то головные уборы, носить горн и барабан, как было у нас, или выберут иные музыкальные инструменты», – сказала собеседница. Что касается программы движения, то в ней будет представлена вся та внешкольная деятельность, в которую вовлечены дети, указала Казакова. «Допустим, мальчик ходит в кружок «Юный техник» в местном ДК. В таком случае первичная организация «Большая перемена» на базе его школы делает отметку о том, где он занимается. Другой пример: школьница увлекается журналистикой, но в школе у нее немного единомышленников. Тогда задачей наставников «первички» «Большой перемены» будет обеспечить занятия ребенка именно по этому направлению», – детализировала депутат. Кроме того, по словам законодателя, основными принципами движения станут добровольность, равенство всех участников и учет индивидуальных особенностей детей. Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Текст размещен в думской электронной базе данных. Согласно пояснительной записке целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, передает ТАСС. В проекте отмечается, что наблюдательный совет движения может возглавить Владимир Путин. «Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы», – говорится в законопроекте. Ранее Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.

Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями 16 мая 2022, 14:25 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС. Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор». Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас. «Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков. Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали». Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой. Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России 17 мая 2022, 15:45

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина. Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение. На ваш взгляд Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу? Да

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Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора». «Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя». «Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства. Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия 16 мая 2022, 15:29 Текст: Ольга Иванова

Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин. Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов. В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза». В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Евросоюза в энергетической сфере 17 мая 2022, 16:21

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Политика европейских стран в сфере энергетики является для них «экономическим самоубийством», заявил президент России Владимир Путин. «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – передает его слова ТАСС. Глава государства отметил, что Россия должна действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов. Он пояснил, что результатом сумбурных действий Запада, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. «Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде уже представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю цепочку вплоть до конечного потребителя», – сказал Путин. «Государство будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний – совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Здесь есть определенные ограничения, но стремиться к этому нужно, и мы будем это делать», – продолжил он. Путин также отмечал, что политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики. Ранее Путин заявил, что результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора». Канада запретила въезд в страну президенту России 17 мая 2022, 23:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Канада запретила въезд в страну примерно 1 тыс. россиян, включая президента России Владимира Путина, сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Мендичино заявил, что его страна «поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина». Канада собирается «призвать Россию к ответу за ее преступления». В связи с этим канадские власти «объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения». Мендичино уточнил, что эти лица уже входят в санкционные списки, но «теперь им будет отказано во въезде» в Канаду. Он обещал, что Оттава «продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту», передает ТАСС. В Сенат Канады во вторник внесли законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина и ряда других лиц. Согласно канадскому законодательству, кабмин не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой должна быть внесена поправка в так называемый «Закон об иммиграции и защите беженцев», передает РИА «Новости». В заявлении Мендичино уточняется, что в миграционное законодательство была внесена соответствующая поправка, которая позволяет не выдавать визы лицам, попавшим под санкции. Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин анонсировал совместные учения стран ОДКБ 16 мая 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года серию совместных учений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите объединения в Москве. «На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Песков: Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина 17 мая 2022, 18:43 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина, уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», – сказал он агентству ТАСС. Песков не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел. «Конечно, почему бы и нет», – ответил он. Путин – водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на «Запорожце», выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем «Волги», а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan. Работая на высших государственных постах, Путин неоднократно лично опробовал новинки отечественного автопрома, а также сам ездил за рулем авто из своего кортежа, в том числе на «Аурусе». Кроме легковых машин, президент в ряде случаев водит и другую технику - на отдыхе в тайге он не раз управлял вездеходом, на сельхозугодиях садился за руль комбайна, Крымский мост проехал на КамАЗе, а на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» появлялся на мотоцикле «Урал». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин. Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада 17 мая 2022, 15:48 Текст: Ольга Иванова

Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли. «Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», – приводит его слова ТАСС. По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины, и по сути в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: ЕС отказывается от энергоносителей из РФ в ущерб собственной экономике 17 мая 2022, 15:35 Текст: Елизавета Булкина

Непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике, заявил президент России Владимир Путин. Он в качестве примера отметил, что западными странами не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, создаются проблемы на фрахте и других направлениях, которые «необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объеме инвестирование в отрасль». «Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и прежде всего, конечно, в углеводородах», – передает его слова ТАСС. Путин пояснил, что Европа ставит задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике. При этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена. Глава государства отметил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, списывая на Россию ситуацию с «энергетической инфляцией». По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности. Путин подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством». «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – добавил глава государства. Кроме того, отметил глава государства, политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики. «По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», – сказал он. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Между тем в США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека. Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ 16 мая 2022, 15:19 Текст: Вера Басилая

Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ. «Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Кремль подтвердил намерение Путина выступить с посланием Федеральному собранию 17 мая 2022, 13:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Оно должно состояться в этом году», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. «Но точной даты пока нет», – сказал он. Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании «какие-то основные перспективы очерчиваются». Напомним, в феврале на совещании по экономике президент России Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было. Путин заявил о давнем разгуле неонацизма на Украине 16 мая 2022, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Запад закрывает глаза на разгул неонацизма, который давно наблюдается на Украине, и фактически поощряет это, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле. «К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», – цитирует Путина ТАСС. Также он добавил, что экстремисты есть везде. «Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин заявил о возможности Ростеха занять внутренний авиастроительный рынок 18 мая 2022, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

На фоне санкций у Ростеха есть шанс расширить свое участие на внутреннем авиастроительном рынке России, заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором корпорации Сергеем Чемезовым. Президент отметил, что Ростех является крупнейшей корпорацией в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава компании рассказал и о гражданской продукции корпорации, в частности, о работе «Камаза», «Вертолетов России», ОАК. «Тоже начали производить гражданские самолеты в большом количестве. Пока не в достаточно большом количестве, но мы к этому стремимся», – передает слова Чемезова ТАСС. «Но теперь есть шанс занять внутренний рынок», – отметил Путин. «Это верно, конечно», – подтвердил глава Ростеха. Чемезов также доложил президенту о результатах работы за 2021 год, о выпускаемой предприятиями Ростеха продукции и перспективных разработках. Ранее в Ростехе анонсировали выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону стратегическое партнерство 17 мая 2022, 20:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ, а также обсудил с ним дальнейшее развитие российско-эмиратских отношений. «Лидеры в ходе беседы с удовлетворением отметили достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. По итогам разговора главы государств высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня и условились поддерживать контакты на различных уровнях, заключили в Кремле. Путин в дополнение к ранее направленной телеграмме еще раз лично выразил соболезнования в связи со смертью предыдущего президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, а также во время беседы поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет. Путин: Лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии 16 мая 2022, 15:07 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал подписываемое сегодня заявление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждением решимости стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства. «Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции [в Казахстане], будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.