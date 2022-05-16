|
|
Эксперт: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции – как уже принятые, так и находящиеся «в проекте», в частности, введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть, рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.
Как считает эксперт, России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов, которое началось еще в пандемию, а позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению Чечерина, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация изменится, передает «Прайм».
Эксперт уверен, что этот тренд выгоден российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Тем более, введение нефтяного эмбарго не предполагает одномоментного прекращения импорта, а вот подорожание на энергоносители окажется вполне «в тему». Дополнительным источником средств для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми мы уже работаем, а также поиск новых рынков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
|
|
«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
|
|
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
|
|
При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
|
|
Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иран заявил об отказе конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения СВПД
Тегеран не будет конкурировать с Москвой на нефтяном рынке, если с западными странами будет заключен СВПД, заявил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
«Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», – сказал Маранди РИА «Новости».
По словам Маранди, ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за энергетического кризиса.
«Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости в иранских энергетических ресурсах», – добавил он.
В марте Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Как пояснял газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин, «в целом рассматривать Иран как нашего союзника я бы не стал. Иран будет делать только то, что выгодно ему самому».
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
G7 дала обещание о поставках оружия Украине
|
|
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли совместное заявление, в котором пообещали поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.
«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», – передает ТАСС текст документа.
Трехдневная встреча глав МИДов G7 прошла в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.
Главы МИД стран G7 заявили, что ситуация на Украине «ухудшила перспективы развития глобальной экономики, приведя к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины. «Это может быть только первым шагом», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила по итогам саммита, что страны G7 не признают изменения границ на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил изменение позиции России по вступлению Украины в ЕС
|
|
«Раньше Россия делала вид, что вступление Украины в Европейский Союз – это нормально, а вот вступление в НАТО – это уже плохо. В какой-то мере такой подход был самоуспокоением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя изменение позиции России по возможному вступлению Украины в Евросоюз.
«Мы понимали, что по сути не можем предотвратить ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО. Но пытались найти компромисс», – рассказал политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«В последнее время стало совершено очевидно, что Евросоюз является экономической подпоркой Североатлантического альянса», – отметил собеседник.
«Абсолютно точно заметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский: страны ЕС являются самыми большими донорами вооружения для украинского режима. Тогда каков должен быть наш интерес в поддержке этой интеграции?», – задается вопросом эксперт.
«Поэтому Россия и изменила свою позицию по возможному вступлению Украины в ЕС. Хотя в принципе это вступление само по себе уже невозможно и никогда не произойдет», – резюмировал он.
Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
Как пояснил Полянский, это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский. Он указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.
В пятницу эта точка зрения была озвучена уже на уровне главы МИД России Сергея Лаврова. «Украинские коллеги готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока».
«Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз».
Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Полиция Риги задержала лидера партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок
|
|
Сотрудники полиции в связи с несанкционированным протестом в пятницу задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии и депутата Европарламента Татьяну Жданок.
За проведение несанкционированного пикета четверо человек задержаны, еще двое – за использование запрещенной символики, якобы прославляющей «военную агрессию». Еще один человек задержан за мелкое хулиганство, пишет портал Delfi.
Как подтвердил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, Жданок задержана и будет доставлена в участок полиции.
Отмечается, что организация планировала провести акцию протеста под названием «Хватит!» Однако рижская Дума отказалась разрешить проведение мероприятия на основании рекомендации Службы госбезопасности. «Организаторам митинга сообщили, что ожидаются провокации, но не пояснили, что это за провокации и кто их планировал организовать», – заявил Митрофанов.
По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.
Ранее стало известно, что рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.
Тем не менее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил готовность принять памятник советским воинам в регионе.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям
|
|
Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в парке Победы, сообщило Латвийское радио и телевидение со ссылкой на мэра города Мартиньша Стакиса.
По его информации, данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам, пишет ТАСС.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС
|
|
Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока», поэтому вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.
«Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на Мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, (...) учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы (...) превратился в агрессивного, воинствующего игрока».
«Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
Кроме того, Лавров прокомментировал антироссийские санкции Запада. «Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия – это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически. То же самое они говорят и в отношении Китая, потому что, как они утверждают, Китай не посмеет нарушать западные санкции. На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег», – сказал министр.
По его словам, страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. «Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центрально-Азиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги – США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза», – отметил он.
ЕС намерен включить нефтяное эмбарго в один пакет новых антироссийских санкций
Евросоюз намерен утвердить новые санкции против России единым пакетом и не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил высокопоставленый европейский источник в Брюсселе.
«Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.
Известно, что в данный момент ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран Союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.
В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
До этого 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.
Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ленинградская область выразила готовность принять памятник советским воинам из Риги
Памятник советским воинам в рижском парке Победы, который местные власти распорядились демонтировать, могут перевезти в Ленинградскую область, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, монумент может расположиться в Ивангороде (Кингисеппский район ЛО), неподалеку от границы с Прибалтикой.
Ранее стало известно, что рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грушко назвал вступление Украины в ЕС концом Евросоюза
Вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах, заявил журналистам в субботу замглавы МИД России Александр Грушко.
«Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, [это] будет означать конец Евросоюза», – передает его слова ТАСС.
Также он добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже подготовлено так, чтобы данный процесс прошел без каких-либо препятствий. Так он прокомментировал возможную блокировку Хорватией вступления Финляндии и Швеции в альянс.
«Судя по заявлениям, которые делались в отношении того, что НАТО примет Финляндию и Швецию с распростертыми объятиями, то там уже все подработано, чтобы этот процесс прошел без сучка, без задоринки, даже, насколько я понимаю, с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству», – сказал он.
Дипломат добавил, что в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянам, Россия примет ответные меры.
«Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, поэтому мы найдем способ, как ответить», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу передана заполненная вторая часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия собралась отказаться от российской нефти до конца года
|
|
Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщили источники в правительстве ФРГ Bloomberg.
Как утверждается, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию на Украине. Берлин уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Как утверждают источники, правительство Германии уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, передает РИА «Новости»..
По данным Bloomberg, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД