Эксперт: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции – как уже принятые, так и находящиеся «в проекте», в частности, введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть, рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

Как считает эксперт, России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов, которое началось еще в пандемию, а позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению Чечерина, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация изменится, передает «Прайм».

Эксперт уверен, что этот тренд выгоден российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Тем более, введение нефтяного эмбарго не предполагает одномоментного прекращения импорта, а вот подорожание на энергоносители окажется вполне «в тему». Дополнительным источником средств для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми мы уже работаем, а также поиск новых рынков.

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.

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