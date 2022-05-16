Россиянам рассказали о том, каким будет лето

В европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений, такой прогноз дал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Синоптик уверен, что в Европейской России погода будет оставаться прохладной до конца мая, примерно до тех пор, пока по календарю не наступит лето. Он также сообщил, что июне не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода», передает РИА «Новости».

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», – уточнил Тишковец. Он также добавил, что по количеству осадков июньская погода в Европейской России тоже будет соответствовать норме. Только на востоке этой части страны ожидается «переувлажнение» на 20-40% , считает синоптик.

В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей, прогнозирует главный специалист «Фобос». «Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5 – 1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето», – спрогнозировал Тишковец.

Синоптик не исключил таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер, однако, по его словам, предсказать их можно не ранее, чем за двое суток. «Лето всегда сопровождается экстремальными грозами, сильным ветром, градом, ураганами, вопрос – где и когда», – заключил Тишковец.

В прошлую среду Тишковец рассказал о «климатических маятниках» этим летом в России.