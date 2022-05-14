Врач предупредила об опасных средствах для мытья посуды

Ежедневное использование моющих средств для посуды из ненатуральных компонентов может привести к интоксикации, то есть отравлению организма и развитию анафилаксии (острая аллергическая реакция), предупредила врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

«От постоянного соприкосновения с поверхностно-активными неорганическими веществами может появиться небольшая интоксикация, влияющая на нервную систему, настроение, так как впитывание идет даже через кожу, могут возникнуть аллергические реакции. Это произойдет в том случае, если в моющем средстве присутствуют ненатуральные красители, масла, сильные отдушки. Может даже произойти анафилаксия, когда дыхание затрудняется, пульс учащается, наступает покраснение, развивается отек Квинке», – рассказала Алексеева в комментарии Ura.ru.

Терапевт посоветовала выбирать моющие средства для посуды с натуральными компонентами. «Все должно быть натуральным, чтобы не было нежелательных реакций, так как моющие средства для посуды мы используем каждый день. Я предпочитаю детские, так как они проходят тестирование Роскачества и врачами-дерматологами. Также можно брать средства, на которых написано «для мытья посуды, овощей и фруктов», с приставкой «эко», которые безопасны для окружающей среды, так как они не содержат фосфатов», – рассказала она.

«Хорошо, если в составе такой продукции есть компоненты растительного происхождения – алоэ вера, лимон, лемонграсс, мелисса, которые могут дополнительно оказывать антибактериальное действие. Ну и чтобы смыть средства, посуду нужно споласкивать не менее семи раз, до скрипа. Этот будет означать, что поверхностно-активных веществ на посуде не осталось», – добавила Алексеева.

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