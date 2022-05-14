Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией

На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.

Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».

План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.