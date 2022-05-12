Ветеран «Альфы»: ФСБ с успехом справляется с террористической угрозой со стороны Украины

ФСБ и МВД, предотвращающие теракты в России, запланированные украинскими спецслужбами, показывают хорошую, отлаженную работу, не давая Западу повода усомниться в способности российских спецслужб защищать свое население, сказал газете ВЗГЛЯД почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

В Курской области ФСБ совместно с МВД задержали местного жителя, который готовил теракт по согласованию с украинскими спецслужбами. Теракт мужчина планировал совершить «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

«После того как начали проводить спецоперацию на Украине, все антироссийские силы, которые находятся в наших регионах, и по заданию Службы безопасности Украины, а также по команде американских и английских разведывательных служб пытаются совершить теракт на территории нашей страны. Более того, в российских регионах, которые граничат с Украиной, уже неоднократно взрывались железнодорожные мосты и так далее. Так что в этом случае, конечно, ситуация нас напрягает», – говорит Гончаров.

Однако даже в этой ситуации российские спецслужбы, которые, имея серьезную работу, особенно с агентурно-оперативным аппаратом, показывают себя очень хорошо, предотвращая данные преступления, продолжает собеседник. «Наши спецслужбы с успехом справляются, и на сегодняшний момент, я думаю, они могут решать все эти проблемы», – подчеркивает ветеран «Альфа».

Он отмечает, что с началом спецоперации методы спецслужб Украины изменились, а все потому, что на территории России появилось огромное количество беженцев, которых завербовали. Кроме того, среди намеренных совершить подобное преступления также оказываются граждане нашей страны, которые также завербованы теми или иными способами украинскими спецслужбами.

Причем по большей части, по мнению специалиста, людей, пытающихся совершить в России теракты, больше интересуют не военные объекты России, а те, которые «могут прогреметь на весь мир». Главная цель – показать, что российские спецслужбы не справляются с защитой населения, и то, что «агентура действует». Но пока спецслужбы показывают хорошую отлаженную работу и не допускают подобных инцидентов.

На прошлой неделе стало известно о еще нескольких попытках совершить теракт. Так 7 мая сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы. 11 мая ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*», готовившего теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД