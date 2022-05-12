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Ветеран «Альфы»: ФСБ с успехом справляется с террористической угрозой со стороны Украины
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ФСБ и МВД, предотвращающие теракты в России, запланированные украинскими спецслужбами, показывают хорошую, отлаженную работу, не давая Западу повода усомниться в способности российских спецслужб защищать свое население, сказал газете ВЗГЛЯД почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
В Курской области ФСБ совместно с МВД задержали местного жителя, который готовил теракт по согласованию с украинскими спецслужбами. Теракт мужчина планировал совершить «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».
«После того как начали проводить спецоперацию на Украине, все антироссийские силы, которые находятся в наших регионах, и по заданию Службы безопасности Украины, а также по команде американских и английских разведывательных служб пытаются совершить теракт на территории нашей страны. Более того, в российских регионах, которые граничат с Украиной, уже неоднократно взрывались железнодорожные мосты и так далее. Так что в этом случае, конечно, ситуация нас напрягает», – говорит Гончаров.
Однако даже в этой ситуации российские спецслужбы, которые, имея серьезную работу, особенно с агентурно-оперативным аппаратом, показывают себя очень хорошо, предотвращая данные преступления, продолжает собеседник. «Наши спецслужбы с успехом справляются, и на сегодняшний момент, я думаю, они могут решать все эти проблемы», – подчеркивает ветеран «Альфа».
Он отмечает, что с началом спецоперации методы спецслужб Украины изменились, а все потому, что на территории России появилось огромное количество беженцев, которых завербовали. Кроме того, среди намеренных совершить подобное преступления также оказываются граждане нашей страны, которые также завербованы теми или иными способами украинскими спецслужбами.
Причем по большей части, по мнению специалиста, людей, пытающихся совершить в России теракты, больше интересуют не военные объекты России, а те, которые «могут прогреметь на весь мир». Главная цель – показать, что российские спецслужбы не справляются с защитой населения, и то, что «агентура действует». Но пока спецслужбы показывают хорошую отлаженную работу и не допускают подобных инцидентов.
На прошлой неделе стало известно о еще нескольких попытках совершить теракт. Так 7 мая сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы. 11 мая ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*», готовившего теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.
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В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду
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Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду, следует из новой концепции главы МВД королевства Прити Пател о предоставлении убежища, сообщили в издании Independent.
Отмечается, что во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что решения о отправке в Руанду лиц, которые ищут убежища в Великобритании, будут рассматривать «в каждом конкретном случае». При этом он не исключил, что среди депортированных могут оказаться и украинцы, сообщает Рен ТВ.
9 мая в МВД Великобритании опубликовали руководство, в котором представлены критерии для депортации беженцев. Так, там указывается, что люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Изменения в закон о гражданстве и границах решили внести после того, как лишь в 2022 году в Великобританию незаконными путями прибыли почти 8 тыс. мигрантов. В МВД страны объявили о том, что уже к концу недели будет сформирована первая группа беженцев, которых «переселят в Руанду».
Пурсглов подчеркнул, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы.
Ранее в ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию.
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Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»
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Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, заявил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.
«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.
«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами... Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал командир батальона «Восток».
Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.
До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
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В Германии заявили, что «Северный поток – 2» фактически мертв
Проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине, заявила представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн.
«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», – заявила она, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.
При этом снабжение ФРГ газом стабильно, передает РИА «Новости».
«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечаем дальнейший рост», – сказала Айхорн.
Ранее сообщалось, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года.
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Соратник Арафата дал Москве совет по противостоянию с США и их союзниками
Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, это откроет широкие фронты для противостояния США и их союзникам, считает арабский политик, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины и бывший советник покойного лидера Ясира Арафата Бассам Абу Шариф.
Соединенные Штаты Америки ведут войну против России, и именно они предоставляют неонацистам на Украине необходимую информацию для использования своего оружия против войск РФ. Слова Бассама Абу Шарифа приводит ФАН.
«После того, как стало ясно, что Вашингтон и его союзники ведут войну против России и русского народа, стало необходимо разработать стратегию противодействия на фронтах Соединенных Штатов и их партнеров», – считает арабский политик. В своей статье под названием «Товарищ Путин, Америка – источник опасности» Абу Шариф добавил, что страны НАТО намерены разделить РФ на части. А конечная, по его мнению, цель Вашингтона – помешать России развиваться и помогать восточным народам, в том числе Китаю и Ирану, противостоять непрерывным операциям Запада, ведущим к голоду и нищете, застою промышленного производства, сокращению сельского хозяйства, опустыниванию земли и истощению воды.
«Долг требует, чтобы руководство РФ начало мыслить в более широких рамках и не ограничивалось искоренением из Украины неонацистского движения вместе с группой убийц, являющихся агентами США и орудием Вашингтона для борьбы с мировым прогрессом», – подчеркнул палестинский деятель. По мнению Абу Шарифа, Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, так как они откроют широкие фронты для противостояния США и их союзникам.
«Вашингтон использует все свои технологии и прогресс для победы над Россией и ее вооруженными силами, которые защищают свободу человечества и противостоят неонацистским противникам – врагам правды и человечества», – заявляет Абу Шариф. Таким образом, считает он, обязанность Москвы – не только защищать собственную безопасность, но и объединить своих союзников во всех уголках мира, чтобы вместе противостоять державам НАТО.
Эксперт подчеркнул, что в случае противоборства Соединенным Штатам Америки колебания и дипломатические уступки не принесут пользы. По мнению политолога, президент Джо Байден использует грязные методы и применяет шантаж против каждой страны, которая отказывается подчиниться диктату Вашингтона в его противостоянии с Москвой.
Спецоперацию России на Украине поддержали и сирийские артиллеристы. Гаубицами и осветительными снарядами они нарисовали символ V в небе над Идлибом, сообщает телеканал «Звезда».
«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками, которые спрятались в Идлибе», – обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.
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Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
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Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны: США планировали использовать Мариуполь как центр по распространению холеры
США в рамках военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
По его словам, получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. В них были запечатлены свидетельства об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры.
Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, которые должны были быть отправлены в США, отметил генерал.
«Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов», – сказал Кириллов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована, Москва будет работать в этом направлении.
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Минобороны: Жителей ЛНР пытались заразить туберкулезом через фальшивые купюры
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Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое Луганской народной республики в 2020 году, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками», – цитирует РИА «Новости» Кириллова.
По его словам, во время спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине: были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР.
Кириллов отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше, уточнил начальник войск РХБЗ. Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены «в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса».
Кириллов напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей – пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.
Ранее российские следователи начали изучать данные об испытаниях биологических препаратов, которые применялись на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отмечал, что США развернули по всему миру, в том числе на Украине, сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие. Кроме того, в Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите.
17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
Вооруженные силы России обнаружили еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще десять таких же в районе населенного пункта Каховка», – передает ТАСС его слова.
При этом Кириллов добавил, что в результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. «Мы уже отмечали, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения БЛА «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием», – отметил он.
Ранее Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине
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«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.
«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.
По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.
«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».
Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
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Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Минобороны: США отрабатывали на Украине механизмы управляемых эпидемий
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Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения», – передает РИА «Новости» его слова.
Кириллов добавил, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Он продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
По его словам, США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. «Полученная информация подтверждает реализацию США наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях», – сказал Кириллов.
Он отметил, что спецоперация позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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США потребовали от Киева контролировать передаваемое Америкой оружие
В США требуют от властей Украины контролировать, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям, передает РИА «Новости».
По словам Остина, украинцам необходимо контролировать, как размещается передаваемое США оружие.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News напомнил, что США поставляли летальное оружие на Украину задолго до начала российской специальной операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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WP: Разведке США запретили передавать Украине данные о российском военном руководстве
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Власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины, сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку»
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Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию «Суджа», заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Оператор ГТС» заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции «Сохрановка» и «Новопсков», находящиеся под контролем России (на территории Луганской народной республики), объяснив это форс-мажором. Однако в Газпроме сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС «Суджа», которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом Газпром отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены, пишет Прайм.
При этом уточняется, что прокачка через «Сужду» в четверг составляет 50,6 млн кубометров, объем был подтвержден украинской стороной.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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При обстреле Украиной села в Белгородской области погиб один человек
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В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще трое ранены, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем при обстреле Украиной села в Белгородском районе.
До этого в Белгородской области был продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны России в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.
Напомним также, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом.
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