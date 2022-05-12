Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин

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12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Украина оставляет Европу без российского газа

Украина завязала новый транзитный спор с Газпромом Стрингер/РИА Новости
Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации. Подробности...
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Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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У членов ЕС отбирают последний признак самостоятельности

Президент Франции - один из главных сторонников новой реформы ЕС Michele Tantussi/REUTERS
Лидеры Евросоюза обсуждают рискованную реформу этой организации, которая способна привести даже к ее развалу. Пересмотреть планируется важнейшие принципы существования ЕС. О чем идет речь, какие новшества требуют внедрить реформаторы – и почему для отношений России и ЕС эти перемены будут иметь весьма противоречивые последствия? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...

Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Европа построила гетто для избранных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
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Остров Змеиный стал символом позора Украины

Самый уважаемый президент Украины

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Когда завершится спецоперация

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
    Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку» Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин Минфину США запретили менять российские СДР на доллары
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    ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Курской области Захарова назвала Польшу авангардом русофобии Немецкие СМИ: Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия Аналитик предупредил о возможности нового валютного шторма

    Главная тема


    Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

    «безотлагательная заявка»


    Президент и премьер Финляндии выступили за вступление в НАТО

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    Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

    без компромиссов


    Геворг Мирзаян: Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

    побочки спецоперации


    Игорь Мальцев: Спецоперация избавила Россию от временщиков

    новые партнеры


    Вадим Трухачёв: России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

    на ваш взгляд


    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?

    Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин

    		    12 мая 2022, 11:25
    Фото: Aaron Favila/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему с победой на выборах президента Филиппин, выразив надежду на продолжение дружеских отношений между странами.

    «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее в четверг стало известно, что Фердинанд Маркос-младший фактически победил на выборах президента Филиппин, согласно данным после подсчета 98,34% бюллетеней, тогда как его главная соперница – нынешний вице-президент Филиппин Лени Робредо – только около 14,8 млн голосов в свою поддержку.


    Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
    		    9 мая 2022, 18:30
    Фото: Сергей Гунеев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.

    Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.

    Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»

    Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.

    «Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.

    Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. 

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    Путин оценил ход спецоперации на Украине
    		    9 мая 2022, 14:15
    Фото: Метцель Михаил/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.

    «Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.

    Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. 

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    Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»

    9 мая 2022, 13:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.

    Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.

    Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).

    Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).

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    Путин дал оценку параду Победы на Красной площади

    9 мая 2022, 12:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

    «Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».

    Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.

    Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.

    В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.

    Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

    Коментарии (5)
    Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
    		    12 мая 2022, 11:11
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Александра Юдина

    Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.

    За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.

    Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

    Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.

    Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.

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    Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга

    11 мая 2022, 19:10

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине.

    «Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

    Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

    Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.

    15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области.

    В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.

    Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.

    Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.

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    Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

    9 мая 2022, 16:56

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах.

    «Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе говорится, что рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.

    Ранее в Кремле сообщили, что до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу. 

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    Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»

    9 мая 2022, 15:01

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

    Это мероприятие проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты проходят колонной с фотографиями своих родственников – ветеранов войны.

    С 2015 по 2019 год Путин каждый День Победы принимал участие в шествиях «Бессмертного полка». Он называл эту акцию «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее», напоминает ТАСС.

    Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате. Так, два года назад президент присоединился к акции из кабинета в Кремле.

    Тогда он обратился к «тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны». Глава государства заверил, что герои этого времени остаются в сердцах современников вне зависимости от того, шагают ли те в одном строю или остаются дома. В заключение он пообещал: «А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем».

    На акцию «Бессмертный полк» в Москве пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов. У многих участников шествия на груди значки с буквой Z – символом российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    По колоннам «Бессмертного полка» прокатываются крики «Ура!» и «Россия!».

    Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, кого коснулась Великая Отечественная война.

    Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно и самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем или фотографией к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

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    Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять

    12 мая 2022, 09:29

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.

    «Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.

    Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    Путин присвоил звание гвардейской 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде

    9 мая 2022, 15:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.

    «Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее „15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада», – передает ТАСС текст документа.

    Отмечается, что бригада получила это наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Ранее президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание «Гвардейская», глава государства подписал соответствующий документ. Российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) также получили почетные звания гвардейских.

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    Кремль анонсировал посвященное пожарам в регионах совещание Путина

    9 мая 2022, 15:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин 10 мая, в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

    С докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков, передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Ранее в Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек.

    Также пожары охватили Омскую область, они уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

    В Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибли четыре человека.

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    Путин дал поручение по борьбе с лесными пожарами

    10 мая 2022, 12:38

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства.

    «Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», – приводит его слова ТАСС.

    «По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема», – сказал Путин.

    Нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы, подчеркнул Путин.

    «Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», – сказал Путин, указав, что это принципиальный вопрос для всего мира и для России.

    Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля.

    Путин напомнил участникам совещания по борьбе с пожарами, что в законах детально прописана ответственность в связи с пожарами.

    «Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий – по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», – сказал российский лидер.

    Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.

    «Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары», – подчеркнул Путин.

    «Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил – не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам», – сказал Путин. «Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего», – добавил он.

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    Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом»

    11 мая 2022, 16:32

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций.

    «С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

    Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров».

    Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин.

    Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.

    До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. 

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    Путин поздравил Гаглоева с избранием президентом Южной Осетии

    10 мая 2022, 15:06

    Текст: Антон Никитин

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравление избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву, в котором выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

    «Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин рассчитывает, что деятельность Гаглоева на этом высоком посту будет способствовать «дальнейшему упрочнению отношений между [двумя] странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства».

    «Россия со своей стороны будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в документе.

    Напомним, выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение.

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    Путин назвал важным укрепление технологического суверенитета России

    11 мая 2022, 15:36

    Текст: Ольга Иванова

    Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе посещения образовательного центра «Сириус».

    «Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает ТАСС.

    Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг.

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