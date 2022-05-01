Путин подписал закон о защите от застройки особо охраняемых территорий

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, а также определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.

Кроме того, законом определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке – это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры.

В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.

При этом, как пояснял глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только при учете требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами. Принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.