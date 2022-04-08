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Германия гарантировала непрерывность работы «дочки» Газпрома
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Непрерывность работы компании Gazprom Germania GmbH необходима для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, заявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор ФРГ гарантировал, что создаст условия для продолжения осуществления компанией жизненно важных операций на газовом рынке.
«В качестве доверенного лица Федеральное сетевое агентство гарантирует, что все платежи Gazprom Germania GmbH могут производиться только для поддержания деловых операций, и, таким образом, предотвратит неконтролируемый отток средств», – говорится в адресованном операторам письме регулятора, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Это также гарантирует, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей деятельности», – подчеркивается в тексте.
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. По их данным, речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле заявили, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Президент Владимир Путин после этого предупредил, что национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие.
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Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Газпром не забронировал «Ямал-Европу» для транзита через Польшу 8 апреля
Газпром не забронировал газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, следует из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform.
Компании было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля, однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу.
Отметим, что 1 апреля Газпром бронировал мощности «Ямал-Европы» для транзита газа в Германию. Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
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Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
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Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
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В России заявили о планах досрочного выкупа транспорта в лизинге
Правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.
«Действительно, компании с лизинговыми кредитами в непростой ситуации. <…> Первое, что мы предлагаем: предусмотреть возможность в этом году досрочно выкупать имущество, которое предоставлено в рамках договоров лизинга полностью или частично», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
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Страны Большой семерки договорились о запрете инвестиций в Россию
Запрещены все инвестиции в России, в том числе в энергетический сектор, расширены экспортные и импортные ограничения, говорится в заявлении лидеров стран G7.
«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, в том числе в энергетический. Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров», – приводит ТАСС заявление стран «семерки».
Ранее страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций.
До этого в Британии заявили, что основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
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Глава МИД Венгрии опроверг распространение санкций на поставки энергоносителей из России
Антироссийские санкции не затронут поставок нефти и газа, а также сотрудничества в области ядерной энергии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он рассказал, что «в ходе встречи был достигнут ряд результатов». «Санкции [против России] не коснутся поставок нефти и газа. Кроме того, деятельность, связанная с производством ядерной энергии, которая особенно важна для работы АЭС «Пакш», также не подпадает под действие санкций», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
Страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России
Страны Большой семерки (G7) заявили о намерении ускорить реализацию планов по сокращению зависимости от российской нефти и отказу от поставок угля из России.
«Мы ускорим реализацию наших планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля. Мы также ускорим нашу работу по снижению зависимости от российской нефти», – передает ТАСС заявление лидеров объединения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Напомним, Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
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Мировые цены на базовое продовольствие достигли рекорда на фоне событий на Украине
Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли высочайшего уровня за всю историю в результате воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел, следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, передает ТАСС.
В марте он составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году.
Отмечается, что в прошлом месяце был преодолен предыдущий антирекорд, зафиксированный в феврале 2011 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран.
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Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
Эксперты сказали, как повлияли санкции на индустрию видеоигр в России
В настоящее время в России работают несколько десятков крупных игровых студий международного уровня, однако в нынешних условиях они испытывают трудности, в том числе с получением оплаты за свой продукт, сообщил независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.
«Во-первых – это проблема с эквайрингом, то есть с возможностью вывода денег за свои продукты. Во-вторых, проблема с культурой отмены всего русского: если ты русский, никогда не интересовался политикой и делал милые игры про кошечек – все равно у тебя теперь не будет выхода на международные рынки. А международные рынки – это все-таки более 90% прибыли от любого игрового проекта», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».
В свою очередь руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что из-за проблем с приемом платежей российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться. Так и поступила основанная в Белоруссии Wargaming – разработчик популярной игры World of Tanks. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а 4 апреля она заявила, что передает свой игровой бизнес в России и Белоруссии Lesta Studio – российской компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.
Также Шепелев указал на дефицит IT-кадров в России. «Разработчики нужны во всех областях, не только в индустрии видеоигр. Везде в них есть потребность – в разработке софта, железа – и их не очень много», – сказал он.
«Русские умеют делать игры и делают это зачастую очень хорошо», – подчеркнул Кузьменко. Шепелев в свою очередь напомнил о таких проектах, как Homescapes и Gardenscapes компании Playrix, многопользовательской компьютерной игре «Аллоды Онлайн» компании Nival, а также переизданной компанией «1С» по франшизе игре King’s Bounty, которая, по словам эксперта, стала феноменом для любителей старых проектов вроде «Героев меча и магии».
«Конечно, у нас нет таких масштабных проектов, как Assassin’s Creed, Call of Duty или «Ведьмак», тем не менее у нас есть свои локальные успехи. И эти успехи весьма ощутимы, в том числе и на международных рынках», – резюмировал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, известная по серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., сообщила, что решила прекратить продавать свою продукцию российским пользователям.