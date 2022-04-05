Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

Некоторые российские банки начали снижать процентные ставки по накопительным счетам, объясняя это стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением рубля, при этом ряд игроков напротив увеличили доходность по этому продукту, остальные пока не приняли решений, следят за конъюнктурой, следует из материалов кредитных организаций.

Так, банк ВТБ сообщил, что с 6 апреля ставка по накопительному счету будет снижена до 18% с 21% годовых, передает РИА «Новости». «Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», – указывается в сообщении.

«Почта банк» 1 апреля снизил ставку по накопительному с 22% до 20% годовых. Старший вице-президент банка «Дом.РФ» Алексей Косяков пояснил, что сейчас сформировался тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам. Этому процессу предшествовал существенный рост ставок.

При этом в самом банке внимательно следят за изменениями рыночной конъюнктуры, и в соответствии с ней пересматривает условия. Пока изменений не планируется, а максимальная доходность по накопительным счетам в настоящий момент составляет 20,5% годовых, добавил Косяков.

Похожая позиция и в МКБ. При этом в конце марта банк увеличил доходность накопительного счета до 19% годовых для клиентов, у которых нет накопительного счета в МКБ, и тех, у кого не было открытого счета в течение последних 90 дней, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов банка Юлия Алексеева.

В «Абсолют банке» сообщили, что в настоящее время ставка составляет 16%, и на этой неделе ее пересматривать не планируется – «действующие условия соответствуют рыночной конъюнктуре». В Газпромбанке 1 апреля повысили ставку по накопительным счетам. Максимальная доходность теперь составит 21% годовых при выполнении ряда условий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции «Единая Россия» в преддверии отчета кабмина в Госдуме заявил, что правительство России поддерживает инициативу Центробанка (Банк России, ЦБ) увеличить лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.