В Словакии допустили оплату российского газа в рублях

Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то нужно будет платить в рублях, заявил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из России) рублем, то платим рублем», – сказал министр в эфире Словацкого ТВ, передает РИА «Новости».



Сулик напомнил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Он отметил, что поддерживает диверсификацию поставок газа, но считает, что для этого необходимо несколько лет.



На решение актуальной ситуации с газом, по мнению Сулика, есть около шести недель. «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», – подчеркнул глава Минэкономики Словакии.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро за газ.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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