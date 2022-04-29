Пескова спросили о встречах Путина с главами фракций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии по поводу сообщений о назначении серии встреч Владимира Путина с главами фракций.

«Так, это без комментариев. Нет, деталей нет, без комментариев оставляю», – передает его слова РИА «Новости».

Песков пояснил, что такие встречи носят регулярный характер. «Конечно, рано или поздно такая встреча состоится», – добавил он, однако отметил, что в обозримой перспективе такой встречи не планируется.

В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о встрече с Путиным. По его словам, обсуждались вопросы, связанные с развитием экономики РФ в нынешней обстановке и проведением спецоперации на Украине.