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Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявили в Китае
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В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что заболевший – это четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
«По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.
Ранее в департаменте здравоохранения Гонконга сообщили, что два человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6 в Китае, оба находятся в критическом состоянии.
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Госдуме призвали игнорировать вернувшихся из-за границы «звезд» шоу-бизнеса
Представители российского шоу-бизнеса, уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине, начинают возвращаться на Родину, но русскими их назвать теперь нельзя, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя. Здесь стоит вспомнить высказывание Дмитрия Пескова: «Настоящему русскому не стыдно, что он русский – а если ему стыдно, то он не русский и не с нами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Водолацкий заявил, что звезды ищут оправдания, ссылаясь на запланированный отпуск, кто-то говорит о страхе за свою жизнь. «На самом деле все сводится к простой истине: только преступная трусость и страх перед понижением уровня жизни гонят российскую богему прочь из России. (…) Можно ли говорить о наличии в их душе хотя бы капли патриотизма и любви к Родине? Очевидно, что нет. У этого явления есть название – предательство», – заявил депутат.
«Однако сейчас заметна тенденция к возвращению представителей шоу-бизнеса на Родину. Совсем немного времени им потребовалось на то, чтобы понять – на Западе они не востребованы. С одной стороны, это говорит об отсутствии выдающихся талантов у так называемой творческой элиты России. А с другой – это лишний раз подтверждает их беспринципность и, в некотором роде, лживость», – продолжил парламентарий.
При этом Водолацкий считает, что и в России эти звезды не очень-то нужны. «Недавние поклонники отвернулись от предателей, о чем как минимум свидетельствуют комментарии в их социальных сетях. Обеднела ли Россия в культурном плане? Считаю, что наоборот. Произошла нравственная очистка нашего общества. Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории», – написал он.
Депутат считает, что таких знаменитостей нужно просто игнорировать: не ходить на концерты, не звать на телепередачи.
«Эмигрировавшие звезды сделали выбор против России, который теперь приведет к осознанию ими собственной никчемности», – заключил Водолацкий.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Так идет «самоочищение» России.
Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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В Грузии напомнили о транзите Украиной российского газа
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о законности осуществления торговых операций между Грузией и Россией на фоне украинского кризиса и напомнил, что торговые отношения с Москвой поддерживаются самим Киевом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, то есть импортируется и экспортируется продукция. В этом нет ничего противозаконного или беспринципного, мы заявляли эту свою позицию», – сказал он журналистам.
«Напомню, что и Украина сохраняет торговые отношения с Россией, в частности, Украина получает газ из России. В том числе для собственного потребления, а потом этот газ транзитом идет в страны ЕС», – отметил глава правящей партии Грузии.
Таким образом, сказал Ираклий Кобахидзе, «в торговые отношения с Россией включена и Украина».
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.
Лавров: Без права вето в Совбезе ООН пойдет вразнос
Организация Объединенных Наций нуждается в праве вето, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.
«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что сама резолюция, что уже было оговорено, не имеет отношения, и не будет влиять каким-либо образом на переговоры по реформе Совбеза ООН.
Также Лавров во вторник отмечал, что российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины.
Эксперт: Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу из стран НАТО
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«Судя по опубликованным в Сети снимкам, мост серьезно поврежден. Для его восстановления потребуется полностью перекрыть движение составов, привлекать дополнительные инженерные войска», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее украинские власти сообщили, что ракетным ударом поврежден мост на железной дороге, соединяющей Одессу с Румынией.
«В условиях боевых действий под угрозой новых воздушных атак украинские военные инженеры и строители просто не смогут быстро починить конструкцию. На это время им придется перенаправить поезда по другим магистралям, а это отнимет много времени. Зато, если этот объект впоследствии понадобится России, она сможет его быстро восстановить. Если же мост сейчас полностью разрушить, то нам же его потом придется строить заново, а это уже совсем другие затраты, в том числе временные», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
По словам эксперта, этим ударом Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу, которые шли из Румынии – страны, которая входит в НАТО. Причем удар по мосту в Затоке – вынужденная мера, поскольку российская сторона четко нацелена на то, чтобы в ходе спецоперации не трогать мирное население и при этом по максимуму сохранить инфраструктуру, напоминает Хатылев. «Мы заранее предупреждали, что обрубим им каналы в случае, если Запад и дальше будет оказывать военную поддержку Киеву. Этот удар по мосту – еще один сигнал Зеленскому, в котором однозначно читается: в Киеве должны либо капитулировать, либо должным образом вести переговорный процесс», – отметил собеседник.
Во вторник в результате ракетного удара был поврежден железнодорожно-автомобильный мост, расположенный в Одесской области на Каролино-Бугазской косе в районе поселка Затока. Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на представителя Одесской обладминистрации Сергея Братчука, движение по мосту в направлении Белгорода-Днестровского перекрыто из-за «ситуации, вызванной повреждениями». Ранее появлялась информация о том, что со стороны Молдавии и Румынии в Одесскую область в последние недели резко вырос трафик горючего. Цистерны оттуда шли по железной дороге, в том числе и по этому мосту.
Мост имеет важное стратегическое значение – через него осуществляется сообщение с дунайской портовой инфраструктурой Измаила, где, по некоторым данным, железнодорожные составы загружались топливом и вооружениями в интересах ВСУ. Накануне именно этот мост называла газета ВЗГЛЯД в числе потенциальных мишеней для российских ударов.
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ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».
Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.
До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.
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Патрушев предсказал распад Украины на несколько государств
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Итогом политики Запада и подконтрольного ему режима Киева может стать распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», – сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Патрушева, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», – заявил секретарь Совбеза.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Запад так боится военного поражения Украины.
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В Минобороны пообещали пропорциональный ответ в случае ударов западным оружием по РФ
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Вооруженные силы России круглосуточно готовы к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, сообщили в Минобороны России.
«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».
Так в министерстве отреагировали на заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.
Напомним, Хиппи заявил, что Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой».
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Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов».
Позднее Гладков сообщил, что «открытое горение ликвидировано». «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома. Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка. Село Отрадное под Белгородом тоже было обстреляно со стороны Украины. В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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Командир российского танка рассказал о сражении с украинским экипажем
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Российский танк в ходе дуэли смог уничтожить украинский танк с первого выстрела, рассказал в опубликованном Минобороны видео командир российского Т-72Б.
В ролике ведомства показано, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и БМП-3, сообщает РИА «Новости».
«Перед взводом стояла огневая задача – поразить огневые точки противника, в ходе чего выдвинулись взводом. Поначалу противник пытался ответить. Видел, как выезжал танк с огневой позиции, из засады. После чего выстрел произвел в нас, но выстрел прошел выше башни. После чего выстрелили в ответ, и танка больше не наблюдал», – рассказал командир.
Как отметили в Минобороны, российскими военнослужащими оказывается постоянное огневое воздействие на противника, что приводит к уничтожению огневых точек и его живой силы.
«Огневые точки укрепрайона подавляются пушечно-артиллерийским огнем, что обеспечивает продвижение подразделений мотострелков. В ходе боя выявленные огневые точки украинских националистов были уничтожены огнем танков Т-72Б и БМП-3», – сказали в ведомстве.
Ранее авиация ВКС России за день уничтожила 82 военных объекта ВСУ.
СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
В Приднестровье взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк»
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В Приднестровье неизвестные взорвали региональный радиоцентр в поселке Маяк Григориопольского района, ретранслировавший российские радиопрограммы, сообщает местное МВД.
В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.
«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве.
Были слышны два взрыва – в 6.40, второй в 7.05. К месту происшествия были направлены правоохранители и аварийные службы, территория оцеплена, сообщает МВД Приднестровья в Telegram.
Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Ранее в Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
Напомним, вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
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