Путин заявил об отсутствии недружественных стран для России в спорте

Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.

«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.

Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.