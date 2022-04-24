Лукашенко: Поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поляки, латыши и литовцы стоят вдоль границы и просят пропустить их, чтобы купить соли и гречки.

«Посмотрите, что происходит с соседними Латвией, Литвой, поляками. … Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. … Соли просят у нас», – передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По его словам, «мы открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди».

«Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски … И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», – отметил он.

Ранее Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой «беречь мир» и «жить дружно».

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусский лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД