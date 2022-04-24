Омская область присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Всероссийская патриотическая акция «Za мир без нацизма», в поддержку действий руководства России и решений, принятых президентом Владимиром Путиным, прошла в Омской области.

Собравшиеся на митинг представители профсоюзных организаций, ветеранских объединений, волонтеры держали в руках флаги и плакаты с патриотическими лозунгами. Один из них – «Верен России – верен себе!», передает БК55.

Также омичи присоединились ко всероссийскому флешмобу «Белая лента». Акция направлена на поддержку появившейся на Донбассе традиции, когда перед отъездом на позиции близкие люди повязывают военным и ополченцам белые ленточки.

К омичам и проехавшим тысячи километров по регионам Дальневосточного и Сибирского округов участникам акции обратился руководитель автопробега, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, отметив, что во всех городах, которые были на их маршруте, везде встречали наши товарищи и говорили слова поддержки. «Наверное, в этом и заключается народное единство, которого так не ожидали и так боятся, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, наши «партнеры» за рубежом. Сейчас сложнее всего нашим ребятам в вооруженных силах, проводящим спецоперацию. Но тем, кто находится в тылу, тоже сложно. Сейчас пытаются отключить нашу экономику, вводя экономические санкции. Но не впервые наша страна сталкивается с внешними и экономическими сложностями. И всегда, если внутри есть единство, мы эти трудности превозмогаем. Это единство у нас есть. Спасибо вам за вашу поддержку», – добавил он.

«Представители Омской области с большим удовольствием присоединяются к автопробегу. Потому что этой акцией мы заявляем на всю нашу огромную страну, что трудящиеся единодушно выступают за мир без нацизма, без геноцида и без противопоставления одного народа другому», – поприветствовал участников автопробега от Омского региона председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, начальник управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Эдуард Блажчук от имени губернатора Омской области Александра Буркова также сказал свое приветственное слово участникам автопробега.

«Сегодня на этой площади собрались единомышленники, которые отрицают существование на планете нацизма и неонацизма. И перед фактом беспрецедентного давления Запада мы выражаем уверенность в том, что наша страна в конечном итоге выдержит все», – подчеркнул представитель облправительства.

От лица трехсоттысячного ветеранского сообщества региона слово взял председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Белов.

«Наша организация была создана в 1945 году фронтовиками, вернувшимися с полей сражений, и мы верны заложенным ими принципам. Мы с вами народ общинный, и когда на нас давят, мы только сильнее сплачиваемся». А в адрес наших «западных партнеров» выразился так: «Вы с нами, мужики, осторожней будьте. Вы уже не один раз будили русского медведя, помните об этом!», – подчеркнул он.

От имени омской молодежи выступила член комиссии по развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации Общественной палаты Омской области Сюзанна Егиян.

Егиян подчеркнула, что «мы вместе делаем страну сильнее, объединяемся, чтобы противостоять внешнему врагу, молодежь всегда поддерживает президента как носителя высших ответственности, чести, мужества и благородства».

Накануне всероссийский автопробег профсоюзов «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма!» прошел в Новосибирске, к акции присоединились 445 автомобилей.