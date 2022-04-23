Новосибирск присоединился к автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Всероссийский автопробег профсоюзов «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма!» в поддержку действий руководства России и решений, принятых президентом Владимиром Путиным, прошел в Новосибирске, к акции присоединились 445 автомобилей.

Новосибирцы выстроились в центре города уже в 08:30 утра, чтобы встретить участников автопробега. Домчали до «Экспоцентра», где устроили митинг-приветствие и отправились дальше. Теперь участники пробега направляются в Москву, а затем в Волгоград, передает «Gorsite».

Ранее Иркутская область, Нижнеудинск, Бурятия и другие регионы присоединились к автопробегу.

Автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля и проходит в поддержку труда, российской армии и президента Владимира Путина. Он завершится 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде, где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.